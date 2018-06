Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi nyaralás szinte minden fontosabb célországban 10-20%-kal drágább lehet idén a Portfolio számításai szerint. ","shortLead":"A külföldi nyaralás szinte minden fontosabb célországban 10-20%-kal drágább lehet idén a Portfolio számításai szerint. ","id":"20180622_Kulfoldre_keszul_A_forint_bezuhanasa_miatt_tobb_helyen_is_szornyu_arak_varhatjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64629735-e1c7-4790-9b83-82fcef7f8328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Kulfoldre_keszul_A_forint_bezuhanasa_miatt_tobb_helyen_is_szornyu_arak_varhatjak","timestamp":"2018. június. 22. 10:54","title":"Külföldre készül? A forint bezuhanása miatt több helyen is szörnyű árak várhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos környezetben, jellegzetes tokaji pincészetek udvarain, összesen 13 borászat, több mint 60 borral várja a vendégeket.","shortLead":"Hogy szalad az idő! Az idén már a 10. jubileumi fesztivált tartják július 5. és 8. között Erdőbényén. A varázslatos...","id":"20180621_Bor_Mamor_Benye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b6e6b6-5ac2-4f6d-9322-1264a73b80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275b050-3bf0-431e-abc6-a901ed694d93","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Bor_Mamor_Benye","timestamp":"2018. június. 22. 09:19","title":"Bor, Mámor… Bénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","shortLead":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","id":"20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aa776-0ac2-4e46-9e2e-4c6f93fddd1c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 22. 18:29","title":"Megintette Mészáros Lőrinc cégét a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros törvénycsomag ügyében nem törődik ugyanennek a testületnek a véleményével. ","shortLead":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros...","id":"20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c614f9-b6f8-4fbb-8d35-524c90344031","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","timestamp":"2018. június. 23. 12:45","title":"A magyar kormány már nem követeli az ukrán nyelvtörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár 2016-ban csökkent kicsit az üteme, továbbra is folyamatos az elvándorlás Magyarországról – derül ki az OECD adatait idéző Portfolio cikkéből.","shortLead":"Bár 2016-ban csökkent kicsit az üteme, továbbra is folyamatos az elvándorlás Magyarországról – derül ki az OECD adatait...","id":"20180622_Egymilliohoz_kozelit_a_kulfoldre_vandorolt_magyarok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff02f23-a93d-437e-94e0-cfdbd7e204bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Egymilliohoz_kozelit_a_kulfoldre_vandorolt_magyarok_szama","timestamp":"2018. június. 22. 12:14","title":"Egymillióhoz közelít a külföldre vándorolt magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos, édesanyja háztartásbeliként nevelte fivérével együtt. „A középiskolában a matematika és a fizika ment jól, de a társadalmi kérdések iránti érdeklődés erősebbnek bizonyult” – adja magyarázatát Dóra, miért az ELTE politológia szakára iratkozott be.","shortLead":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos...","id":"20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efab7c28-6059-42b6-93e9-754412812578","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","timestamp":"2018. június. 24. 07:39","title":"Dúró Dóra a Jobbik sikereiről írta diplomamunkáját, de mit ír ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45931940-a53b-4c20-8722-d40dd7bd2c5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén már másodszor tárgyalt az Apollo Tyres vezetőivel a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Idén már másodszor tárgyalt az Apollo Tyres vezetőivel a magyar miniszterelnök.","id":"20180622_Orban_az_egyik_legfontosabb_cel_a_beruhazasok_tovabbi_tamogatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45931940-a53b-4c20-8722-d40dd7bd2c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46875b8-e688-4e6a-9a3f-d4f0416bb373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Orban_az_egyik_legfontosabb_cel_a_beruhazasok_tovabbi_tamogatasa","timestamp":"2018. június. 22. 10:56","title":"Orbán: Az egyik legfontosabb cél a beruházások további támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]