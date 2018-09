Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","shortLead":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","id":"20180905_zagato_zele_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ceb36-8d16-4da8-aa9f-3a538526cf37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_zagato_zele_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ilyen elektromos minyonautójuk is volt az olaszoknak a 70-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","shortLead":"Pedig ő csak a munkáját akarta végezni. ","id":"20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3232fb60-4c6a-4905-8e87-37c54f9fbf11","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Japan_tajfun_motoros_futar_Dzsebi","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:50","title":"Hősiesen küzdött a japán motoros futár a tegnapi tájfunnal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges szexuális visszaélések miatt. New Jersey-ben hasonló vizsgálat végett az államügyész vizsgálóbizottságot hoz létre. ","shortLead":"New York állam főállamügyésze csütörtökön elrendelte az állam összes katolikus egyházközségének átvizsgálását esetleges...","id":"20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d56335-45b8-4009-aaba-ba1ebb938bc8","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_vizsgalat_szexualis_visszaelesek_new_york_new_jersey_papi_pedofilia","timestamp":"2018. szeptember. 07. 05:21","title":"Vizsgálat lesz, pedofil papokat keresnek két amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint a rendőröktől sem igazán tartanak.","shortLead":"Ezeket a motorosokat a jelek szerint nem igazán izgatja a saját maguk és többi közlekedő társuk biztonsága. Valamint...","id":"20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7fb4344-f5bd-4fa9-be43-a10309da398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3027eb68-1926-42a6-866c-e406034f3ea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_egykerekezo_motoros_intett_be_a_szirenazo_magyar_rendorautonak__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 06:41","title":"Egykerekező motoros intett be a szirénázó magyar rendőrautónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hatóságok Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsították meg a Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével.","shortLead":"A brit hatóságok Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsították meg a Szergej Szkripal egykori orosz-brit...","id":"20180905_moszkva_nem_ismeri_a_novicsokos_tamadas_gyanusitottjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4dfe94-14ac-484d-86a8-bb4179267f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_moszkva_nem_ismeri_a_novicsokos_tamadas_gyanusitottjait","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:57","title":"Moszkvának nem mond semmit az idegmérges támadással gyanúsított oroszok neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b7392d-22ba-471c-9769-05cdbf487192","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a politikusoknak cselekedniük kell a finompor-határértékek csökkentése érdekében. ","shortLead":"A kutatók szerint a politikusoknak cselekedniük kell a finompor-határértékek csökkentése érdekében. ","id":"20180905_szallo_finompor_halalesetek_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b7392d-22ba-471c-9769-05cdbf487192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f3438a-e5d8-4232-8c3f-df379cff9de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_szallo_finompor_halalesetek_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:35","title":"Több embert öl meg a finompor, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","shortLead":"A Theranos hanyatlása két éve kezdődött meg, alapítójára börtön vár.","id":"20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddae99-805a-4c6a-956b-eb6637bafad7","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Felszamoljak_a_vilag_legnagyobb_kamuceget","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:16","title":"Felszámolják a világ legnagyobb kamucégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]