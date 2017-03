A kismama történetét a Másállapotot a szülészetben Facebook-csoport tette közzé. A nő, aki sürgősségi császárral szült, miközben a választott orvosa szabadságon volt, azt írta: "Este műtöttek, reggel az őrzőben éppen az ágy szélére másztam ki, amikor megjelent a főorvos. A szokásos sablon kérdések után rátért a lényegre, hogy az anyagiakat majd varratszedésnél rendezzük, neki van egy "költsége", mert úgy szokás nála, hogy a műtőben jelen lévő csapatot ő fizeti ki, és a műtőnek is van egy "bérleti díja"! Hát, hirtelen köpni-nyelni nem tudtam, csak annyit mondtam neki, hogy nekem van fogadott orvosom (amit tudott is, mert szülésznőt is fogadtunk), és vele megbeszélem a dolgokat. Erre csak annyi volt a válasza, hogy holnap is megkeres, és elmondja a varratszedést és az anyagi részleteket. Másnap jött,és elmondta, hogy a varratszedéskor, vagy távozáskor szeretné ha rendeznénk az anyagiakat, ami a magánrendelésének a tízszerese (160ezer)!"

Az ügyben a 444.hu megkereste az ügyben a Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáját, ahol a szülés lezajlott, ahonnan azt a választ kapták: etikai vizsgálatot kezdeményeznek az ellen az orvos ellen, akivel kapcsolatban felmerült, hogy ügyeletes orvosként pénzt kért a szülések levezetéséért.

Miután az ügy nyilvánosságot kapott, a Másállapotot a szülészetben-csoport oldalán egy másik nő is megosztotta a történetét, amely bizonyos elemeiben nagyon hasonlított a másikra. A nő vetélése után kereste fel ugyanazt az orvost, aki tőle is pénzt kért a beavatkozás után. "Másnap reggel P. ügyelt, nem jött be a szobába, intett, hogy menjek ki. És elkezdte mondani, hogy itt kiskassza működik, nem csak ő kapja a pénzt, a műtösök között oszlik majd meg, és akik a műtét során segítettek. Köpni nyelni nem tudtam. Egyrészt fájt, ami velem történt, másrészt, hogy ez nem ember. Mindenképpen adtam volna pénzt, így a kezébe nyomtam. Azt mondta, ez elég lesz. Később a folyosón, amíg vártuk a zárójelentést, rám sem nézett. Azt is csak másnap akarta átadni. Mondtam, hogy innen addig el nem megyek.”