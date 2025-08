Schmidt Mária: "Évtizedekkel ezelőtt fel kellett volna venni Ukrajnát és Oroszországot az unióba"

Ha Európa regény lenne, leginkább Kafka Per című műve lehetne, és az uniós polgároknak már elege van abból, hogy az uniót vezető elit alkalmatlan, tehetségtelen és fogalma sincs arról, hogy mit kéne tennie. Az MCC Feszten Schmidt Mária is elmondta, hogyan látja a világot, azon belül is az Uniót.