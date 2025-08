Egyre fényesebben csillog az arany Trump miatt, miközben mindenki ül a dollárjain

A Donald Trump elnök által elindított vámháború eleve recessziós aggályokat vet fel az Egyesült Államok gazdaságában, de egyre inkább a dollárt is kikezdi. Az amerikai fizetőeszköz alapvetés a globális kereskedelemben, nem véletlen, hogy a legtöbben dollárt visznek nyaralni, vagy akár az, hogy a magyar államadósság kezelésére kibocsátott kötvények is rendszerint dollárban denomináltak.

A World Gold Council, a nemzetközi aranytanács legutóbbi jelentése alapján újabb átalakulás látszik a piacokon, a tartalékolás terén mindenképp. A testület 36 jegybanki tagját kérdezte, közülük 19 mondta azt, hogy az aranyban látja a jövőt. Ez azt jelenti, hogy erősen megingott a bizalom a dollárban mint globálisan bevett elsődleges tartalékeszközben.

Ezt az árfolyamok is mutatják. Jelenleg nagyjából 3300 dollárért kereskednek az arany részvényeiért, ami ugyan némileg elmarad az elmúlt hetek 3400 dollár körüli csúcsától, de még mindig 600 dollárral magasabb annál a szintnél, amelyen Trump hivatalba lépésekor kereskedtek a nemesfémmel.

Az aranyárfolyam ingadozása az elmúlt hetekben jól mutatja, mekkora lett a piaci zavar nem csak a geopolitikai bizonytalanságok, de az újabb védővámok, és az azokra esetlegesen adható reakciók okán is. Az arany rövidtávú esése után jelenleg újabb emelkedési trendet mutat, miután augusztus elsején az USA büntetővámjai hatályba léptek. Mindez az állandó bizonytalanságnak is eklatáns jele, lévén Trump eddig is egyik napról a másikra mást mond a globális kereskedelemről.

Eközben az ezüst és a földgáz ára is lecsúszásban van az árupiacon. Az euró-dollár árfolyam kitartott egy ideig, nagyjából 1-1 szinten, az újabb védővámok életbelépésére reagálva, augusztus elején viszont közel 3 százalékkal gyengült egy hét leforgása alatt a dollár az euróval szemben.

Saját arany kell

Nem véletlen, hogy Dél-Amerikában és Afrika több országában is úgy látják, az arany lehet a gazdaságuk fenntarthatóságának a záloga. Nem arról van szó, hogy ezzel lángra dobnák a meglévő dollárjaikat, sőt: a Nemzetközi Valutaalap legfrissebb, az első negyedévre (vagyis Donald Trump hivatali idejének első hónapjaira) vonatkozó statisztikája arról árulkodik, hogy a dollár megőrizte a legfontosabb tartalékvaluta szerepét. A tartalékra azonban láthatóan rázárták az ajtót, és keresik az újabb lehetőségeket.

A CNBC gyűjtése alapján az látszik, hogy Ghána, vagy a Fülöp-Szigetek mellett máshol is kialakul a gyakorlat, hogy reagálva a globális gazdasági folyamatokra