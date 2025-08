„Mobil kilátóval” készültek Hadházyék a hatvanpusztai tüntetésre

„Az Orbán-rendszer szívcsakrájában folytatjuk a tiltakozást az önkényuralom és a törvényesített rablás ellen” – olvasható az esemény leírásában. A helyszínen tartózkodó munkatársunk szerint 2-3 kilométeres sorban állnak a személyautók a birtok felé vezető út mellett. Többszáz ember látogatott el a birtok elé, ahol erős rendőri készültség van.

„Igazi piknik hangulat alakult ki négy órára, szól Majka elhíresült dala és a Dallas főcímzenéje. Vannak az embereknél ’Mocskos Fidesz’-feliratú molinók, valamint felfújható zebrák, és szivárványos zászlók”.

Hadházy Ákosék több „mobil kilátóval” készültek. Konkrétan három létrával és egy emelőkosaras autóval. Utóbbit egyelőre nem engedik beüzemelni, a létrákre viszont mindenki felmászhat, hogy benézzen a kerítés mögé.

A független országgyűlési képviselő ígérete szerint az esemény amolyan tüntetésbe oltott tárlatvezetés lesz: közösen körbejárják a birtokot, és ha már ott vannak, követelik „a technofasiszta törvény és az átláthatósági törvényjavaslat visszavonását” is.

Hatvanpuszta Veres Viktor/HVG

A HVG tudosítója szerint Hadházy Ákos azzal kezdte: “Üdvözlök mindenkit az első hatvanpusztai szafarin“. A rendezvényen megemlékeztek Ferenczi Krisztina újságíróról is, aki elsőként kezdte feltárni a Hatvanpusztához kötődő ügyeket.

Bíró Dénes slammer szerint a birtoknak történelmi emlékhelynek kellene lennie, hiszen József főherceg mintagazdasága volt, aki szerinte „a legmagyarabb Habsburg” volt – szemben a mostani tulajdonossal, akit „a leghazugabb magyarnak” nevezett. József főherceg fejlesztette a fővárost, pénzt adott a Lánchídra, míg Orbán – tette hozzá – olyan adóval sújtotta Budapestet, amely a csőd szélére sodorja.

Hadházy Ákos szerint a mostani esemény a korábbi tüntetések folytatása, amit az indokol, hogy a miniszterelnök úgy nyilatkozott: Hatvanpuszta „édesapja félkész mezőgazdasági üzeme”. Bár a tüntetők által hozott kosaras kocsit a rendőrség nem engedte használni, a kihelyezett létrák segítségével mindenki meggyőződhetett róla, hogy valóban mezőgazdasági üzemről vagy inkább kastélyról van-e szó. Beszélt arról is, hogy folytatják a tiltakozást az átláthatósági törvénynek csúfolt „nagytakarítási törvény” ellen.

Hadházy szerint Orbán mindenre képes a hatalom megtartása érdekében. Úgy véli, Karácsony Gergely ügye is csak a miniszterelnök akaratán múlik, eljut-e egyáltalán vádemelésig. Hozzátette: „Bármit is gondolunk Karácsonyról, meg kell védeni – és ha ezért elveszíti a pozícióját, újra meg kell választani.” Ezért – mondta – „meg kell tartani a parazsat”, mert ha lobban a tűz, akkor a hatalom képviselői is meggondolják, mennyi olajat öntenek rá. Végül úgy fogalmazott: „tartsuk szárazon a puskaport”.

Az eseményről élő közvetítés itt látható.

A birtokról 2021-ben a HVG tett közzé először felvételeket, amin látható volt, hogy egy galériás, átriumos könyvtárszoba épül a birtok néhai cselédlakjában, ráadásul hasonló stílusban, ahogy az Orbán által belakott Karmelita kolostor könyvtárját álmodták újra. A mennyezetre festett kazetták kerülnek, akárcsak a 18. századi református templomokban. A könyvtárba másfél méter magas égésterű kandallót építettek. A birtok azóta is épül-szépül.

A parkjában antilopokat, bölényt, zebrákat tartanak, de láttak már ott egy gulyára való Ankole-Watusi marhát is. Pár hónapja a Tisza Párt vezetője arról beszélt a The Times konzervatív lap tudósítójának, George Gryllsnek, hogy a birtok hivatalosan az Orbán családjáé, de pont olyan, mint Putyin dácsája Szocsiban.

