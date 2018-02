[{"available":true,"c_guid":"c8a700ca-eaab-4ea2-9187-d90b58c7fe7d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Izgatottan figyelhetik a dolgozók Európa-szerte, hogy Németországban néhány nagy cégnél kipróbálják a 28 órás munkahetet. Megnéztük, mit jelentene nálunk egy ilyen munkaidő-rövidítés, és egyáltalán lenne-e esély rá. Ön bevállalná? Szavazzon! ","shortLead":"Izgatottan figyelhetik a dolgozók Európa-szerte, hogy Németországban néhány nagy cégnél kipróbálják a 28 órás...","id":"20180207_A_dolgozok_buknanak_az_orszag_belerokkanna_a_28_oras_munkahetbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a700ca-eaab-4ea2-9187-d90b58c7fe7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e801ae-0d3c-4390-9121-9aa76f66fef6","keywords":null,"link":"/kkv/20180207_A_dolgozok_buknanak_az_orszag_belerokkanna_a_28_oras_munkahetbe","timestamp":"2018. február. 07. 20:30","title":"28 órás munkahét? A dolgozók buknának, az ország belerokkanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenza súlyos szövődményeinek leginkább kitett, két év alatti kisgyermekeket is be lehet oltani azt követően, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hat hónapos kornál húzta meg a Sanofi Pasteur új, négykomponensű oltásának alkalmazhatósági határát.","shortLead":"Az influenza súlyos szövődményeinek leginkább kitett, két év alatti kisgyermekeket is be lehet oltani azt követően...","id":"20180207_Influenza_elleni_vedooltas_vakcina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08c01a7-de87-4e3e-b284-04d30207254a","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Influenza_elleni_vedooltas_vakcina","timestamp":"2018. február. 07. 12:26","title":"Mostantól féléves kortól beadható az influenza elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e0546d-1330-4994-a2e5-aaddfe340549","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Könyvet jelentetett meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet „Menjek vagy maradjak?!” címmel, tele ismeretlen eredetű idézetekkel arról, hogy miért jó Magyarország, illetve miért lehet nehezen boldogulni külföldön. Olyan támadhatatlan érvek jelennek meg, hogy rossz az időjárás, nincs közbiztonság, nem lehetsz boldog, a szüleidnek pedig fáj, ha itt hagyod őket. A könyvnek nem találni nyomát a kutatóintézet honlapján, de egy közbeszerzésből lehet következtetni arra, hogy temérdek közpénz folyt el rá.","shortLead":"Könyvet jelentetett meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet „Menjek vagy maradjak?!” címmel, tele ismeretlen eredetű...","id":"20180208_Orban_kutatointezete_erzelmi_zsarolassal_probal_lebeszelni_a_kivandorlasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e0546d-1330-4994-a2e5-aaddfe340549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8f20bc-9f8f-4c39-9235-ec4465559596","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Orban_kutatointezete_erzelmi_zsarolassal_probal_lebeszelni_a_kivandorlasrol","timestamp":"2018. február. 08. 06:30","title":"Orbán kutatóintézete érzelmi zsarolással próbálja megállítani a kivándorlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elitizálódás haszonélvezői Orbán Viktor környezetéből kerülnek ki.","shortLead":"Az elitizálódás haszonélvezői Orbán Viktor környezetéből kerülnek ki.","id":"20180207_Igy_lopjak_el_a_Balatont_a_szemunk_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd603ae1-fe99-4afa-8bdb-2e4535fb37d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180207_Igy_lopjak_el_a_Balatont_a_szemunk_elott","timestamp":"2018. február. 07. 17:07","title":"Így visz Mészáros és Tiborcz mindent a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7704ec-14d7-41bb-b1fd-487f83effe4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jobb számítógép teljesítményét és a kézi konzolok legfőbb előnyét, a méretből adódó hordozhatóságot szuszakolta legújabb fejlesztésébe egy kínai gyártó.","shortLead":"Egy jobb számítógép teljesítményét és a kézi konzolok legfőbb előnyét, a méretből adódó hordozhatóságot szuszakolta...","id":"20180207_gpd_win_2_kezi_konzol_indiegogo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b7704ec-14d7-41bb-b1fd-487f83effe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a57cef-6f3f-48b6-8980-2216c1fcd05c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_gpd_win_2_kezi_konzol_indiegogo","timestamp":"2018. február. 07. 11:03","title":"Itt a zsebben hordható számítógép: Windows 10 van rajta és olyan erős, hogy még a legújabb játékokkal is megbirkózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fdceb2-87ec-4f0c-b478-2321b1ec6e16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beröffentették a következő szezon erőforrását, és nagyon ígéretesen szólalt meg a szörnyeteg.","shortLead":"Beröffentették a következő szezon erőforrását, és nagyon ígéretesen szólalt meg a szörnyeteg.","id":"20180207_Na_az_uj_Forma1es_Mercedesnek_nem_mosogephangja_van__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7fdceb2-87ec-4f0c-b478-2321b1ec6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8db6d4-c1ef-4f68-acf8-72462b3c61a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180207_Na_az_uj_Forma1es_Mercedesnek_nem_mosogephangja_van__video","timestamp":"2018. február. 07. 17:16","title":"Na, ennek az új Forma–1-es Mercedesnek nincs mosógéphangja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ab363c-a707-4778-82d6-b77d41f9f239","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201806_szegeny_gazdagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ab363c-a707-4778-82d6-b77d41f9f239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5814aa1a-a379-489a-aa40-319d581437cd","keywords":null,"link":"/itthon/201806_szegeny_gazdagok","timestamp":"2018. február. 08. 09:00","title":"Kocsis Györgyi: Szegény gazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c9da70-87bb-444a-9960-f1fd459c2090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kilencedik alkalommal rendezik meg idén a SMART konferenciát Budapesten. Az okos technológiai megoldásokra és trendekre fókuszáló esemény idén a fintech, a mobiltechnológia, az 5G, az IoT, az autóipar, a virtuális- és kiterjesztett valóság, a kiberbiztonság és az automatizáció legfrissebb trendjeit vesézi ki.","shortLead":"Kilencedik alkalommal rendezik meg idén a SMART konferenciát Budapesten. Az okos technológiai megoldásokra és trendekre...","id":"20180207_smart_2018_konferencia_temak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9c9da70-87bb-444a-9960-f1fd459c2090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72d6dd1-cc81-446e-b3c0-8fb78cb0dd75","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_smart_2018_konferencia_temak","timestamp":"2018. február. 07. 11:33","title":"Oktatás nélkül Magyarország vesztese lesz a mesterséges intelligencia forradalmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]