Juhász Péter számára idő előtt véget ért a kampány, mostantól egy küzdelme maradt, és az a gyerekelhelyezési per - így értékel a szakértő a családon belüli erőszakkal vádolt Együtt-elnök esetében. Az igazságot nehezebb kideríteni ugyanis, mint a politikus elleni személyi támadások és az általa elkövetett politikai hibák következményeit. Este közleményt adott ki Juhász Péter volt élettársa.

Egy választási kampányban egyre kevesebb szerepet kapnak a programok, az eltérő víziók és fejlesztési elképzelések, viszont egyre fontosabbá válnak a lejáratások. Ez sokáig a hatalom közelében elkövetett visszaéléseket jelentette, de legkésőbb a mostani választási kampánnyal elértünk oda, hogy a politikusok karaktere legyen a támadás első számú célpontja. Az ellenfél hűtlensége, vallása, nemi identitása vagy pszichológiai kórképe már előtérbe került, hétvégén pedig egy gyerekelhelyezési és láthatási per részletei jelentek meg egy kormányközeli újságban.

Az adott ügyet jelentősen nehezíti, hogy a két érintett fél nyilvánosság előtti állításai ronthatják a bíróság előtti esélyeiket. És az állításokat olyan médiatermékek szedték elő, amelyek olyan tempóban veszítenek sajtópereket ellenzéki politikusokkal szemben, hogy van olyan, aki a vagyonnyilatkozatában feltünteti ebből származó bevételeit.

Az ügy elvileg egyszerű lenne. A kérdés lényege az: bántalmazta-e volt élettársát Juhász Péter, az Együtt elnöke? Tágabb értelemben pedig: van-e keresnivalója a politikában?

Juhász és élettársa – akit egyébként a politikus többször szerepeltetett saját népszerűségének javítása érdekében a médiában – 2016 őszén szakítottak, a nő egy időre Londonba költözött a három közös gyerekkel. Tavaly májusban épp a láthatás kérdésében perre mentek a felek. A most napvilágot látott vádak ennek az eljárásnak a dokumentumaiból származnak.

Az Andy Vajna birtokában lévő Bors kezdte a leleplezést: a lap szombaton azt írta, Juhász bántalmazta volt élettársát és három nagyobb gyermekének édesanyját. Ezt követően a többi kormányoldali média újabb részletekkel szolgált. Az Origo már a TV2 Tények alapján idézett az állítólagos periratból, amely - azt állítják - a gyerekek anyjának elmondását tartalmazza. Ezek szerint kettőjük kapcsolata a szakítás előtt megromlott, a nőt Juhász éveken át bántalmazta verbálisan, érzelmileg zsarolta, pszichésen elnyomta, mindehhez anyagi bizonytalanság is társult.

A nő az újságok által idézett állítólagos dokumentumok szerint beszámolt arról is, hogy Juhász begyógyszerezte és megverte:

"48 kg voltam, lenyomott a kanapéra és rám térdelt és megütött, már akkor feldagadt. Aztán nyugatót és altatót adott, és még egy éjszakát ott töltöttem. Menstruáltam, ruhástul bőgtem, térdig véres voltam…nem tudtam felkelni."

A Híradó is leközölt egy részletet az állítólagos iratanyagból, a nő abban azt mondja, mikor karácsonyra hazajött 2016 decemberében, Juhász két napra bezárta a lakásba, azzal az indokkal, hogy meg kell beszélni az életüket. „Nyugtatókkal gyógyszerezett, sőt tettleg is súlyosan bántalmazott, amikor is nem tudtam/akartam neki elszámolni az időmmel, illetve nem voltam neki hajlandó rátenni a kezemet az ujjlenyomat olvasóval működő telefonra.”

Juhász elismerte, hogy dulakodtak

Juhász Péter volt élettársának médiában megjelent állításait visszautasította, azt állította, hogy „soha nem ütött meg nőt”. Az írásos cáfolat után viszont azt mondta vasárnap az Indexnek, hogy az említett alkalmak egyikén "dulakodtak volt élettársával", de állítása szerint a nő esett neki. Erről szerinte videófelvétele is van, ennek egy filmkockáját a blogján nyilvánosságra hozta, ahogy sok mást is, ami szerinte az ő igazát bizonyítja. Megvádolták azzal is, hogy a gyerekei előtt drogozott, Juhász ezt szintén visszautasította.

A politikus önmagát védve, az elmentett üzenetváltások és képernyőfotók megosztásával mély bepillantást engedett magánéletébe, amelynek során volt élettársáról is megannyi személyes információt osztott meg.

Juhász a hvg.hu-nak azt mondta, rágalomhadjárat folyik ellene, az érintett sajtótermékek ellen rágalmazás miatt pert indít. Azt mondta, az állítások hamisak, a bíróságon tudja bizonyítani igazát, a különböző szakvélemények is az ő álláspontját támasztják alá. A politikus hangsúlyozta, hogy az ügyet nem a nyilvánosságban akarja kiteregetni, mert azzal a gyerekeinek árt.

© Fazekas István

A károkozás már így is jelentős lehet: jócskán belelátni a Juhász-család életébe, és az egykori szerelmesek szakításának körülményeibe. Kerestük Juhász volt élettársát, azonban eddig megkeresésünkre nem reagált. Ez érthető, hiszen pert akar nyerni, nem kampányt. Kerestük Juhász volt élettársát, azonban eddig megkeresésünkre nem reagált, de kiadott egy közleményt, amely a cikk végén olvasható.

Az, amivel a nő vádolja a politikust, büntetőjogi kategória: kapcsolaton belüli erőszak, személyi szabadság korlátozása. Arról nincs hír, hogy büntetőügy folyna Juhász ellen. A politikus azt mondta, egy per van, és az polgári.

Beszéltünk egy olyan emberrel, aki jól ismerte a családot. Ő látta az élettársak között kialakuló haragot, de kész Juhász mellett tanúskodni, mert a megjelent állításokat nem érzi valósághűnek. Szerinte a per egyes állításai a bosszúról szólnak, bár a motivációt nem ismeri. Úgy tudjuk, a nő állításainak hisz ugyanakkor egy erre szakosodott civil szervezet.

Ez Rogánék számára személyes

A Rogán Antal polgármesteri időszakához kapcsolódó állítólagos korrupciós ügyek feltárásával országos hírnevet szerző, és most Orbán-ellenes kampányt folytató Juhász régóta a hatalom célkeresztjében van. Úgy érezni, a kormány az ő esetében nem elégszik meg az ellenzéket földbe döngölő kommunikációjával, az ellene folytatott támadásokban személyes ellenszenv is van. Beállították drogfogyasztónak, és azt állították, hogy Portik Tamás finanszírozza a börtönből. Juhász pedig hagyott támadási felületet bőven. A könnyűdrogok legaizálásáért küzdő Kendermag Egyesület volt vezetője kénytelen volt elismerni, hogy egy munkatársa sajtófigyelést végzett a 15 évre jogerősen elítélt bűnözőnek. Kikezdték anyagi helyzete miatt is, mondván fényűzőbb életet él, mint amit a nyilvános adatok szerint magának megengedhet. A magyarázat ez esetben privát jótevők segítsége volt.

A gyerekelhelyezési perben sarokba szorított Juhász ellen hétfőn ismét felhozták a luxusélet vádját. Ez alkalommal "olvasói képeket" közöltek, amelyek paparazzi módjára örökítik meg magánéletét. A Pesti Srácok értelmezése szerint az Együtt elnöke lecserélte kocsiját, és a rendszám alapján vadonatúj autóról van szó. Juhász azt mondta, a szóban forgó kocsi 7 éves, 1 milliót dobtak rá össze, kétharmadrészt hitelből vette. (Az adott modellt egyébként már évek óta nem gyártják.)

Megkerestük a párt Országos Tanácsának elnökét és hivatalos miniszterelnök-jelöltjüket, mit gondol az állításokról. Szigetvári Viktor azt mondja, hisz Juhásznak, a magánéleti krízis részleteit folyamatában ismeri, szerinte a pártelnök nem bántalmazó, tisztességes jogi küzdelemben harcol a láthatásért.

„Nem követett el semmit, amit a polgári perben próbálnak rábizonyítani.”

Szigetvári szerint a Fidesz nem válogat az eszközökben, annak csap a fejére, aki a legjobban kampányol, a kormányközeli sajtó az elmúlt egy évben támadta Volner János Jobbik-frakcióvezetőt egy állítólagos nőügye miatt, Vona Gábor Jobbik-elnökről egy kormányközeli lapban mondta azt Terry Black, hogy homoszexuális, Szél Bernadett LMP-s társelnökről pedig azt terjeszti a Fidesz, hogy Soros György zsebében van. A Juhász elleni támadás ebbe a sorba illik. Szigetvári azt mondja, az ügy miatt nem „veszik le” Juhászt, az elnök folytatja a munkát. Nem hinné, hogy ez ellehetetlenítené az Együtt kampányát.

A Political Capital szakmai igazgatója, Juhász Attila (aki természetesen nem rokona a politikusnak) szintén azt mondja: az elnököt nem lehet egy kampányban lecserélni, az amúgy is úgy nézne ki, mintha igazolnák a vádkaat. Bár minden kampányban próbálnak az ellenfeleken fogást találni – aminek aztán vagy van valóságalapja, vagy nincs –, a magánéleti botrányoknak a hazai politikában nem nagyon van hatása, szemben az angolszász országokkal – mondja a Political Capital szakmai vezetője. Juhász Attila a konkrét ügyben azonban nem foglal állást. Azt mondja:

„A választóknál nem ez a szempont, mikor egy jelöltről döntenek.”

Bár az élettársa megverése miatt elítélt fideszes képviselő, Balogh József megbukott, az sem volt igazán fájdalmas bukás, legalábbis a politológus szerint az egészből nem lett akkora botrány, mint amekkora indokolt lett volna. A mostani történet azzal, hogy nem tudni büntető feljelentésről, még homályosabb. Az viszont biztos, ha igaznak bizonyulnak a Juhász elleni vádak, az Együtt liberális, női jogokra érzékenyebb táborában sokkal erősebben hatna az általánosnál - véli az elemző.

Orbán helyett koncentrálhat a perre

Elsősorban a Habony-média próbálkozik nagyon durva magánéleti botrányokkal, ami ugyan politikailag nem hat, de Juhász Attila szerint tönkre lehet vele tenni egy embert. Magát a politikust ugyanis „ki lehet kapcsolni. Nem lesz ideje mással foglalkozni, csak ezzel.”

Az egyelőre nem látszik, hány fordulat van még ebben az ügyben, de az Együttnek jelenleg sokkal nagyobb problémái vannak más miatt: a párt széthullott, a támogatottsága alacsony, a pártelnökké választott Juhász Péter nem érte el a céljait – mondja Juhász Attila. Nincs Új Pólus, Karácsony Gergely és a Párbeszéd is otthagyta őket és az MSZP-vel állt össze, az utóbbi egy évben sokan otthagyták a pártot. Legutóbb Szelényi Zsuzsa parlamenti képviselő, aki azon háborodott fel, hogy Juhászék bizonyos feltételek mellett megalkudtak volna a plakáttörvényről. Juhász személyes ismertsége és népszerűsége sem hozott semmit a pártnak.

„Az Együttet ezek az ügyek már jóval korábban nagyon nehéz helyzetbe hozták.”

Juhász volt élettársa közleményt adott ki

A nők elleni erőszakkal foglalkozó Patent jogvédő egyesület Facebook-oldalán jelent meg Juhász Péter volt élettársának közleménye, nagyjából cikkünk megjelenésével egyidőben. Ebben a nő azt írja, az események kényszerítik arra, hogy megszólaljon, egyébként nem tenné.

Teljes értetlenséggel állok az előtt a tény előtt, hogy a gyermek elhelyezési, valamint a gyámhivatal előtt folyó ügy iratanyaga akaratomon kívül nyilvánosságra került. Ettől az eljárástól jómagam teljes mértékben elhatárolódom -

írja, hozzátéve, hogy ő a nyilvánosság kizárásával igyekszik a jogvitát lefolytatni, és tudja, hogy a kialakult helyzet minden fél, főleg a három kicsi gyerekük számára ártalmas.

Azt is hozzáteszi azonban, hogy visszautasítja "Juhász Péter azon valótlan állításait", amelyeket az internetes bejegyzéseiben fogalmazott meg vele szemben. "Ezen állítások tételes cáfolata a bírósági és hatósági eljárások során megtörtént, azonban miután a jogvitát nem a nyilvánosság előtt kívánom lefolytatni, a közvélemény előtt Juhász Péter valótlan állításaira jelen állás szerint nem kívánok részletesebben reagálni" - áll a bejegyzésben.