Louvre: Sehova sem viszik a Mona Lisát, még a múzeum épületén belül sem
Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel felvennék a harcot a kulturális szegregáció ellen. Szakemberek szerint azonban lehetetlen olyan hasonlóan biztonságos tárolót készíteni a festménynek, amelyben most is őrzik.
2018. március. 27. 17:37

A négynapos ünnep alatt is tud vásárolni, mutatjuk, hol
Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.
2018. március. 28. 14:47

Gyorsabban elkelnek, pedig nagyon megdrágultak a vidéki lakások
Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos négyzetméterárak, és 15 százalékkal rövidült az értékesítés ideje is.
2018. március. 28. 09:16 Mutatjuk a fantasztikus képsorokat. Spoiler: a zsákmány ezúttal elmaradt. Így néz ki egy vadászat a gepárd szemszögéből
Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk, ahogy két társával épp vadászni indul. Gyurcsány drukkol a Jobbiknak, hogy sikeresen befejezzék, amit elkezdtek
Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos mellett kampányoltak Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökkel. A fórum bejáratánál a Fidelitas akciózott, Gyurcsány pénzesőben távozott.
2018. március. 27. 19:45 Különösen nehéz a helyzet, ha olyan vendégháznál próbálkozik az ember, amiről a környéken mindenki azt mondja: az valójában a térség fideszes képviselőjének rezidenciája. „Már hogyne lenne vendégház!" – tagadja a fideszes képviselő, hogy saját házát húzta fel az uniós milliókból
Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn. Kósa-ügy: megszólalt és elmondta saját verzióját a csengeri háztartásbeli
Szabó Gáborné szerint ő segítséget kért Kósától egy ügyben, így ismerkedtek meg, de állítja, nem csapott be senkit, a mesés 1300 milliárdos vagyon pedig létezik, 1-2 hónap múlva pedig hozzá is jut.
2018. március. 27. 11:15