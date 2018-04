Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már az összes választókerületre levetítve látható, hol és ki képes megszorongatni a Fideszt.","shortLead":"Most már az összes választókerületre levetítve látható, hol és ki képes megszorongatni a Fideszt.","id":"20180403_MarkiZay_minden_korzetben_nyilvanossagra_hozta_a_legeselyesebb_ellenzeki_jelolt_nevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4a1690-1f2c-43eb-af3d-34bb005c0e31","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_MarkiZay_minden_korzetben_nyilvanossagra_hozta_a_legeselyesebb_ellenzeki_jelolt_nevet","timestamp":"2018. április. 03. 19:07","title":"Márki-Zay minden körzetben nyilvánosságra hozta a legesélyesebb ellenzéki jelölt nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra megpróbálkozik a csúcstámadással. ","shortLead":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra...","id":"20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a635572-e315-4b16-9476-da191add1401","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","timestamp":"2018. április. 03. 21:06","title":"Lábak nélkül készül megmászni a Mount Everestet egy 70 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer brüsszeli központjában történt súlyos számítógépes hiba miatt. ","shortLead":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer...","id":"20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012cdc-1fa4-477f-a488-918f1ca3cd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","timestamp":"2018. április. 03. 17:46","title":"Baj van: összeomlott az európai légi közlekedés, gépek ezrei késnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","shortLead":"A 2016-ban folyósított összegeket fogják zárolni a SZÉP-kártyákon május 31-én, egyelőre büntetés nélkül.","id":"20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6ef5a-5002-4868-a2a3-38b9596fdfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8fe051-30d6-4439-8ecd-011f6f0507c5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Egyre_kozelebb_a_kartyazarolasok_datuma_tobbmilliard_forintot_buknak_majd_a_munkavallalok","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Egyre közelebb a kártyazárolások dátuma, több milliárd forintot buknak majd a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a kampányszövegek alapján valóban a számunkra legmegfelelőbb pártra tervezünk majd voksolni április 8-án. ","shortLead":"Akár önellenőrzés céljából is érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, ha szeretnénk megbizonyosodni arról...","id":"20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed134d98-aae7-472b-b69f-3141f6b7d508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a7d449-2003-4bc4-af75-f784d7f3408b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_szavazas_aprilis_8_valasztas_fidesz_mszp_egyutt_parbeszed_jobbik_dk_lmp","timestamp":"2018. április. 04. 09:03","title":"Még nem tudja, kire fog szavazni? Ez a program 5 perc alatt megmondja, melyik párttal járna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be75f234-c968-4226-9577-c55068050db3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schmitt Pál bukása óta nem volt arra példa, hogy egy kormányközeli botránynak valódi következménye lett volna. Pedig nem egy olyan ügy volt, amikor azt hihettük, legalább valakit felelősségre vonnak. Összegyűjtöttük a 11 legemlékezetesebb példát.","shortLead":"Schmitt Pál bukása óta nem volt arra példa, hogy egy kormányközeli botránynak valódi következménye lett volna. Pedig...","id":"20180405_11_ugy_amikor_azt_hittuk_valaki_ebbe_bele_fog_bukni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be75f234-c968-4226-9577-c55068050db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9762685-5dbe-4d55-a9b5-60e68c141e5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_11_ugy_amikor_azt_hittuk_valaki_ebbe_bele_fog_bukni","timestamp":"2018. április. 05. 06:30","title":"11 ügy, amelyről azt hittük, ezt már nem lehet megúszni, de tévedtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt Matteo Salvini jelentette be csütörtökön. ","shortLead":"Ezt Matteo Salvini jelentette be csütörtökön. ","id":"20180405_Az_Ot_Csillag_Mozgalmat_is_beveszik_az_olasz_kormanykoalicioba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716c9b7-8ccd-4a08-a8ba-e83e215a31de","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Az_Ot_Csillag_Mozgalmat_is_beveszik_az_olasz_kormanykoalicioba","timestamp":"2018. április. 05. 14:01","title":"Az Öt Csillag Mozgalmat is beveszik az olasz kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják véleményüket az új táskájukra.","shortLead":"A floridai iskolában már ki is osztották a diákoknak a műanyag hátizsákokat. Sokan úgy tiltakoznak, hogy ráírják...","id":"20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973dea3a-bddd-4824-b138-cf97ef432651","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_iskolai_lovoldozes_felhaborodtak_a_diakok_az_atlatszo_hatizsakok_beveztese_miatt","timestamp":"2018. április. 03. 22:01","title":"Iskolai lövöldözés: felháborodtak a diákok az átlátszó hátizsákok bevezetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]