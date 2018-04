Azt próbáltuk világossá tenni, az emberek ne engedjék, hogy a választás egyszerű, egy alkalomra szóló döntés legyen, hanem közösen érezzük át annak a jelentőségét, hogy most el fog dőlni Magyarország sorsa talán hosszú évtizedekre - mondta Orbán Viktor az Echo Tv-nek adott interjúban a választási győzelem kihirdetése után.

Hozzátette azt is, biztos volt benne, hogy ha „jól csináljuk, ha egyenesen beszélünk, ha világosan beszélünk, ha nem hátrálunk meg, ha nem engedjük meg, hogy eltérítsenek bennünket, és el tudunk jutni így az emberekhez, akkor ez a nép, amikor eljön az igazi pillanat, amikor baj van, veszély lehet, össze fogja magát szedni. Nagy számban elmennek, és egybehangzó akaratot fognak mutatni a világnak. Ezt az egybehangzó akaratot a világ, Magyarország és én személy szerint is megkaptam. (…) Az igazság az, hogy ez komoly súlyt is jelent a vállamon.”

Arra a kérdésre, milyen nemzetközi jelentősége van a magyarországi választásoknak, Orbán úgy válaszolt: „Kellő szerénységgel kell fogalmaznunk (…), szeretnénk, ha továbbra is a földön járnánk és tisztában lennénk a realitásokkal.” Hozzátette ugyanakkor, hogy Európa most olyan korszakban él, amihez hasonlót ők, a Fidesz alapítói már láttak: a kontinens az őszintétlenségtől szenved. „Amikor egy földrész, egy világ sok népe együtt szenved az őszintétlenségtől, nem tudja kifejezni azt, ami gyötri, amitől tart, amit fontosnak tart a jövőre nézve, akkor nem a katonák száma, a hadsereg, a nemzeti össztermék és a terület számít, hanem a gondolat és a hang tisztasága, egyenes mivolta. És itt nincs nagy nép meg kis nép: vannak bátor népek, vannak bátor emberek. Magyarország a bátor emberek országa, akik világossá tették a mai napon nemcsak magunk, hanem egész Európa számára, hogy a dolgokat így nem lehet folytatni. Őszinte, világos, egyenes beszédet akarunk.”

Orbán hangsúlyozta: „Mi nem szemben vagyunk Európával és az EU-val. Mi akarjuk Európát, az Európai Uniót, és sikeres és erős Európai Uniót akarunk, de ehhez először mindent, ami gyötör bennünket, őszintén el kell mondanunk.”

„Mi udvariasan, tisztelettel, mindenkinek megadva, ami őt megilleti, világosan elmondtuk, hogy mi jó, mi nem. Nem akarja Magyaroszág elkövetni azokat a hibákat, amiket náluk hatalmasabb, gazdagabb országok elkövettek. És nem akarjuk azt sem, hogy Európa rámenjen ezekre a hibákra” – magyarázta.

A választással a magyarok Orbán szerint kimondták, azt akarják, hogy Magyarország magyar ország maradjon.

A miniszterelnök szerint meg kellett védeni az eddig elért eredményeket. „Mi a magyar modell útján haladunk, ami sok tekintetben eltér más országok gazdaságpolitikájától, társadalompolitikájától, kultúrpolitikájától, de ez egy vállalható, európai, az emberi szabadságot szolgáló politika. Ebből jött az alacsony munkanélküliség, ezzel tudtunk segíteni a magyar nyugdíjasoknak, ezért van Magyarországon a legnagyobb családtámogatási rendszer Európában.” Szerinte erről az útról sokan le akartak téríteni minket, de „a magyarok ma összeálltak, és megvédték a jövőhöz való jogukat”.

Orbán szerint ez volt a Fidesz legnehezebb kampánya. „Nagyon sok jó szándék és jóakarat gyűlt össze a mi oldalunkon, és nagyon sok rossz szándék jött szembe. Nem csak Magyarországon. A világ nem különösebben dicsőséges erőiből sokan összekapaszkodtak, hogy megállítsanak bennünket.”