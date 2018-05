Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1c1382-d844-4500-9061-3b7a9c203bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel sofőr igencsak meglepődött, amikor a sarkon túl meglátta az ott várakozó rendőröket.","shortLead":"A lengyel sofőr igencsak meglepődött, amikor a sarkon túl meglátta az ott várakozó rendőröket.","id":"20180502_instant_karma_kezifekes_fordulas_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c1382-d844-4500-9061-3b7a9c203bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60964177-79c2-4b1b-bb90-c0c7bf38b072","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_instant_karma_kezifekes_fordulas_video","timestamp":"2018. május. 02. 04:01","title":"Instant karma: kézifékkel vette be a kanyart a sofőr, a sarkon meg ott álltak a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","shortLead":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","id":"20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667fadee-d32c-42cd-aa5d-c024f4931270","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","timestamp":"2018. május. 01. 08:21","title":"A Zsiguli hazájában magasról tesznek a villanyautókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","shortLead":"Az amerikai TMZ portál szerint a svéd DJ felvágta az ereit.","id":"20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d185394-2d3c-4c43-a6db-54f04d980810","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Avicii_torott_uveggel_kovetett_el_ongyilkossagot_a_TMZ_szerint","timestamp":"2018. május. 01. 12:36","title":"Avicii törött üveggel követett el öngyilkosságot a TMZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","shortLead":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","id":"20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ae0e81-7ab2-49ec-bff2-c2c81de2fb63","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","timestamp":"2018. május. 01. 14:30","title":"Orbán után Medgyessy is az azeri önkényúrnak hajbókol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e21b2b3-99e3-43fc-bde0-be769bceea0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hamueső bénítaná meg Tokió életét, ha kitörne a tőle 100 kilométerre fekvő Fudzsi, Japán legmagasabb hegye, egy szunnyadó vulkán – derül ki egy kormány számára készült tanulmányból, amely a Kyodo hírügynökség birtokába jutott.","shortLead":"Hamueső bénítaná meg Tokió életét, ha kitörne a tőle 100 kilométerre fekvő Fudzsi, Japán legmagasabb hegye...","id":"20180502_japan_tokio_fudzsi_vulkan_kitor_szimulacio_vulkankitores","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e21b2b3-99e3-43fc-bde0-be769bceea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec11f21-f8a8-4446-aa5f-ee50e046bf2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_japan_tokio_fudzsi_vulkan_kitor_szimulacio_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 02. 16:03","title":"Szimulálták a japánok, hogy mi történik majd, amikor kitör a Fudzsi vulkán – az eredmény nem túl megnyugtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek éttermében természetesen svéd húsgolyót is lehetne enni.","shortLead":"Az IKEA áruházaiból ismert összeszerelhető bútorokkal rendeznék be a New Haven városába megálmodott szállodát, amelynek...","id":"20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18998976-c71d-4ea6-8937-9773fd57821a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_magyar_epitesz_tervezte_az_epuletet_amelyben_megnyilhat_a_vilag_masodik_ikea_hotelje","timestamp":"2018. május. 01. 16:45","title":"Magyar építész tervezte az épületet, amelyben megnyílhat a világ második IKEA hotelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","shortLead":"A legfőbb mumus az akkumulátor, vagyis általában emiatt válnak mozgásképtelenné a kocsik.","id":"20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e47c13-ef48-4b62-99da-06c5f82cebd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_auto_leggyakoribb_hibak_lerobban_elromlik_szerviz_adac_automento_akkumulator","timestamp":"2018. május. 01. 06:41","title":"Ezért hagynak cserben az autóink, vázoljuk a leggyakoribb hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május elsejei állatságok.","shortLead":"Május elsejei állatságok.","id":"20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be152c7-73d2-4371-bc78-0b1b7054e6d1","keywords":null,"link":"/elet/20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. május. 01. 10:10","title":"A világ állatkertjei Budapesten, fiókákat köszöntenek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]