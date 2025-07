A felvidéki Gombaszögi Nyári Táborban is zúgott a mocskos Fidesz

Nem állt meg Magyarország határain a fesztiválokon felhangzó mocskos Fidesz skandálás, a Gombaszögi Nyári Táborban is több koncerten lehetett hallani – írja az Új Szó. A cikk szerint Beton.Hofi és a Dé:nash buliján volt a leginkább hallható.

A hétvégén véget ért fesztiválon felhangzó rigmus a lap szerint több helyi magyar szélsőjobboldali újságnál kicsapta a biztosítékot. Az MKP-hoz köthető Piros7-es a tábor betiltásáról, árulásról, aljasságról, „Gombaszög bemocskolásáról” írt, mert a közönség nem szimpatizál a Fidesszel, de a Körkép.sk is bírálta a skandálás miatt a tábor korábbi főszervezőjét Orosz Örsöt.

Az idei fesztiválszezonban gyakran felhangzott a mocskos Fidesz, Krúbi és Dé:Nash, illetve Carson Coma és Beton.Hofi koncertjein eddig is megszokott volt a Fideszt szidalmazó skandálás, de a Fishing on Orfűn például már a visszatapsot is az helyettesítette.