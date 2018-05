Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7ecfab-63d1-45fc-bdea-7a54cea7a98a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Haikuk, azaz japán háromsoros versek írására képes mesterségesintelligencia-szoftveren dolgoznak japán kutatók, remélve, hogy projektjük révén a technológia idővel egyre jobban meg fogja érteni az emberi érzelmeket.","shortLead":"Haikuk, azaz japán háromsoros versek írására képes mesterségesintelligencia-szoftveren dolgoznak japán kutatók...","id":"20180508_haiku_mesterseges_intelligencia_szoftver_vers_emberi_erzelmek_gepi_megertese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7ecfab-63d1-45fc-bdea-7a54cea7a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b0bfa4-0ec1-4a1e-975a-9fca34331bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_haiku_mesterseges_intelligencia_szoftver_vers_emberi_erzelmek_gepi_megertese","timestamp":"2018. május. 08. 06:03","title":"A japánok olyan verseket íratnak a mesterséges intelligenciával, melyek által a gép megértheti az érzelmeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb volt, mint a tavalyi. ","shortLead":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb...","id":"20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4effdb91-5165-40bf-8549-28a38adb39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","timestamp":"2018. május. 07. 15:12","title":"Magyartanárok Egyesülete: Az idei érettségi sokkal jobb volt, mint a tavalyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar politika ünnepei rendre üresek, lelketlenek, mert nem együtt éljük meg a nagy alkalmakat, hanem megosztottan, ahogy a hétköznapokat is. Az Országgyűlés mai alakuló ülése mégis megengedi, hogy egy pillanatra a történelmi dimenziót is meglássuk a szokásos politikai harc mögött. Épp két évtizede, hogy Orbán Viktor dominálja az ország közügyeit, és hatalma csak erősebb lesz ezzel a ciklussal.","shortLead":"A magyar politika ünnepei rendre üresek, lelketlenek, mert nem együtt éljük meg a nagy alkalmakat, hanem megosztottan...","id":"20180508_negyedik_orban_kormany_orban_korszak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8863f1b6-646f-4234-89b0-1f5e9c475e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26de6a8-071a-477b-897b-56360d267318","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_negyedik_orban_kormany_orban_korszak","timestamp":"2018. május. 08. 06:30","title":"Ez már az Orbán-korszak, és egyetlen ellensúly maradt mostanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db77ef44-ed4e-4845-a0a3-736164173b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Be kellene látni: véget ért az áremelkedés a belvárosi használt lakások piacán – állítják a szakértők. A kereslet továbbra is stabil, de túl magasra emelkedtek az árak, ez pedig visszafogja a tranzakciószámot.","shortLead":"Be kellene látni: véget ért az áremelkedés a belvárosi használt lakások piacán – állítják a szakértők. A kereslet...","id":"20180508_Fogalmuk_sincs_a_belvarosban_eloknek_mennyi_penzt_kerhetnek_el_a_lakasukert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db77ef44-ed4e-4845-a0a3-736164173b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2125a15-f4ab-4de6-acde-5b1568b2b2dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Fogalmuk_sincs_a_belvarosban_eloknek_mennyi_penzt_kerhetnek_el_a_lakasukert","timestamp":"2018. május. 08. 11:12","title":"Fogalmuk sincs a belvárosban élőknek, mennyi pénzt kérhetnek el a lakásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","shortLead":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","id":"20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7096f980-ba59-49c5-bcd2-751074e38f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","timestamp":"2018. május. 08. 13:19","title":"Hidegcsepp húz el az ország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni eddigi irodáját a parlamentben.\r

","shortLead":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni...","id":"20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c107c2-135c-4d91-b108-91a56bf1e989","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","timestamp":"2018. május. 08. 20:17","title":"Szomorúan dobozol és búcsúzik Lázár János – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","shortLead":"Nem nagyon akar megnyílni a Fehér Ház ajtaja Orbán Viktor előtt. ","id":"20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357ef769-10ef-4552-ae82-363d359cc973","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_a_trump_a_jelek_szerint_meg_mindig_gratulalt_orbannak_az_ujravalasztasahoz","timestamp":"2018. május. 09. 10:20","title":"A Trump a jelek szerint még mindig nem gratulált Orbánnak az újraválasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","shortLead":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","id":"20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e75eb5a-3972-4450-a38f-34ef58eaecfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","timestamp":"2018. május. 08. 09:54","title":"Panda helyett keresse a nőket! Összeállt egy képre a Fidesz–KDNP-frakciószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]