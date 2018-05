Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a második elődöntő is, a tizennyolc ország közül ismét tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a második elődöntő is, a tizennyolc ország közül ismét tízen jutottak tovább.","id":"20180510_Eurovizios_Dalfesztival_dontos_az_AWS","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def634d-3b19-449e-995d-0f3b81717811","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Eurovizios_Dalfesztival_dontos_az_AWS","timestamp":"2018. május. 10. 23:07","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: döntős az AWS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb484286-49c3-4075-8ce8-45161edbb524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmond egymásnak a külügyminisztérium és az Országgyűlés sajtóirodájának válasza.","shortLead":"Ellentmond egymásnak a külügyminisztérium és az Országgyűlés sajtóirodájának válasza.","id":"20180511_tagadja_szijjarto_tarcaja_hogy_meghivta_naffat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb484286-49c3-4075-8ce8-45161edbb524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067a5369-e204-45db-aa74-a82b40939c25","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_tagadja_szijjarto_tarcaja_hogy_meghivta_naffat","timestamp":"2018. május. 11. 07:33","title":"Tagadja Szijjártó tárcája, hogy meghívta volna Naffát a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől, hogy hogyan viselkedjünk a jövőben. ","shortLead":"Ezúttal bejutottunk a parlamentbe, be is tartottunk minden szabályt, és néhány jótanácsot is kaptunk a fideszesektől...","id":"20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0158e82-43b6-484f-a2c6-dd33b5804edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c18d5-c7ef-4296-9145-20725a745a05","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Video_Hogyan_kellene_viselkednunk_hogy_ne_tiltsanak_ki_a_parlamentbol","timestamp":"2018. május. 10. 22:02","title":"Videó: Hogyan kellene viselkednünk, hogy ne tiltsanak ki a parlamentből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69157a0-cdea-4f5d-8d46-d959edc79a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. ","shortLead":"Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. ","id":"20180511_Ittas_mozdonyvezetore_hivtak_ki_a_rendoroket_Kunszentmikloson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69157a0-cdea-4f5d-8d46-d959edc79a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5c6cb-6a48-4eba-89ef-5cd552ddea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Ittas_mozdonyvezetore_hivtak_ki_a_rendoroket_Kunszentmikloson","timestamp":"2018. május. 11. 11:55","title":"Ittas mozdonyvezetőre hívták ki a rendőröket Kunszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","shortLead":"Az előzetes kiszivárogtatásokat követően most hivatalos formában is bemutatkozott a Volkswagen új sportos modellje. ","id":"20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc5bd68-802b-4511-9722-fabdd8a2028b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_leggyorsabb_vw_volkswagen_golf_gti_tcr_tuning_vegsebesseg_versenyauto_worthi_to","timestamp":"2018. május. 11. 08:24","title":"264 km/h végsebességű a most debütált leggyorsabb Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték az egymilliárdos útfejlesztést, most Márki-Zay Péter polgármester hívott össze rendkívüli közgyűlést, hátha meg tudja győzni a képviselőket arról, hogy lassan kiürül a kassza. Nem sikerült.","shortLead":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték...","id":"20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e92a3f-1742-4f61-8839-91c0137cfe2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. május. 10. 20:30","title":"Lassan lavírozzák a csőd felé a fideszesek Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4edf2-dde4-4f1e-a077-3d080b7e0da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig van mit előásni a több mint 1900 évvel ezelőtt elpusztult város romjaiból. ","shortLead":"Még mindig van mit előásni a több mint 1900 évvel ezelőtt elpusztult város romjaiból. ","id":"20180511_Kozel_ketezer_eves_lovat_talaltak_Pompejiben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c4edf2-dde4-4f1e-a077-3d080b7e0da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8e6456-db7f-4dd0-9ccd-3fbaa8340eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Kozel_ketezer_eves_lovat_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2018. május. 11. 14:51","title":"Majdnem kétezer éves lovat találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0142e75-2667-4028-a6f4-1585656ee8c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Navdeep Bains elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy amerikai földön arra kérték, vegye le a turbánját. A történtek miatt a Trump-kormány két minisztériuma is bocsánatot kért. ","shortLead":"Navdeep Bains elmondása szerint ez volt az első alkalom, hogy amerikai földön arra kérték, vegye le a turbánját...","id":"20180511_Atment_a_repteri_ellenorzesen_megis_levetettek_volna_a_kanadai_miniszter_turbanjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0142e75-2667-4028-a6f4-1585656ee8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e44959-7d18-44f9-8653-fd3bffb1c7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Atment_a_repteri_ellenorzesen_megis_levetettek_volna_a_kanadai_miniszter_turbanjat","timestamp":"2018. május. 11. 19:57","title":"Átment a reptéri ellenőrzésen, mégis levetették volna a kanadai miniszter turbánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]