A Magyar Narancs számol be az edelényi kastély esetéről. A rekonstrukcióról 2009-ben született döntés, a forrás rendelkezésre is állt, de az érdemi munka csak a 2010-es, Bódva patakot is megemelő árvíz levonulása után kezdődött el. 2011 februárjában arról érkeztek hírek, hogy Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélyának és a hozzá tartozó parknak a rekonstrukciójára összesen csaknem 2,2 milliárd forint pályázati támogatást fordít a Műemlékek Nemzeti Gondnokság. Az első ütem végösszege 2,4 milliárd lett. Most a portál beszámolói szerint – vannak fotóik is – újra ráférne egy felújítás a helyre.

Megújult a kastély külseje és a belső terek javarésze is, a sziget kastélyhoz tartozó része, az 5,1 hektáros park. A munkálatokkal végül 2012 tavasza helyett 2014-ben végeztek. 2009-ben a tendert a miskolci FK Raszter Kft. – Zemplénkő Kft. konzorciuma nyerte el, utóbbitól több pótmunkát is rendeltek, például 2013-ban hatósági előírások betartására és statikai okokra hivatkozva. A Zemplénkő 2015-ben megbízást kapott a rekonstrukció II. ütemének elvégzésére, a kastélypark rehabilitációjára, a kiszolgáló kerti épületek létesítésére. A 390 milliós megbízása díjból végül 408 millió lett.

A kastélysziget fejlesztésének a II. üteme 2012 végétől 2015. decemberig tartott, Brüsszel 900 millióval finanszírozta meg. A Zemplénkőről korábban olyan sajtóhírek érkeztek, hogy 9,2 milliárd forintért végezheti el a Nyíregyházát nyugatról kerülő főúton, a 36. számú főút és 38. számú főút között esedékes munkálatokat a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.-vel karöltve kizárólag költségvetési forrásból.

A Magyar Narancs megjegyzi, a Zemplénkő tulajdonosai az építőipar mellett a mezőgazdaságban és a légi közlekedésben is érdekeltek. A Toldi-család két tagjára a Szabolcs megyei online figyelt fel 2016-ban, amikor állami földárverésen több mint 100 millió forintért jutottak földekhez Kemecsén, Nyíregyházán, Nyírturán. A repülésben is szerencsét próbáltak, két ütemben részesedést szereztek a Genevation Aircraft Kft.-ben 2014-ben. 2017. decemberben a szatmári Toldi-cég kiszállt, teret engedve két magánszemélynek és Leisztinger Tamás A2 IT Arago Felsőbb Technológiai Tudományok Intézete Zrt.-jének, amely többségi befolyást szerzett. A repülős cégben a baloldalinak elkönyvelt milliárdossal együtt érkezett a jobboldalhoz közel álló Nézőpont Intézet piackutató cégének korábbi prominense, Skultéty Tamás. A Magyar Nemzet egykori beszámolója szerint a kormány 250 millió vissza nem térítendő forinttal támogat egy Genevation-fejlesztést.