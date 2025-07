Elhinni is nehéz, de 390 km/h-s tempóval száguldozott egy autós Varsóban – videó

Egy megdöbbentő videó járta be a lengyel közösségi médiát, amit a Vezess.hu szúrt ki. Egy BMW sofőrje 390 kilométer per órás sebességgel száguldott végig Varsóban az S79-es gyorsforgalmi úton. A felvételen nemcsak a műszerfal sebességmérője látszik, hanem az is, hogy a sofőr egy kézzel fogja a kormányt, a másik kezében mobiltelefont tart. A videó mellé posztolt egy angol nyelvű kommentet is, vigyorgó szmájlival: „Nem gyorsan hajtok, hanem alacsonyan repülök.”

A lengyel rendőrség gyorsan reagált: azonosították és őrizetbe vették a sofőrt és utasát, egy 38 és egy 33 éves férfit, valamint lefoglalták a száguldáshoz használt járművet, egy brutálisan tuningolt BMW M6-ost.

390 km/h na liczniku. Pirat drogowy mknął po Warszawie “Entuzjasta motoryzacji i miłośnik bmw” szaleńczo jechał przez Warszawę, a licznik na jego aucie pokazywał nawet 390 km/h. Wiemy o tym, bo kierowca wszystko nagrał, a film znalazł się w sieci. Do akcji wkroczyła stołeczna policja, która w środę zatrzymała dwóch mężczyzn: 38- oraz 33-latka.

A videón feltűnő G-Power-embléma nem véletlen – ez a tuningcég olyan teljesítménycsomagokat kínál, amelyekkel a gyári értékeket messze meghaladó erő áll rendelkezésre. A G-Power Hurricane RR nevű változat például akár 800 lóerős is lehet, és 370 km/h végsebességre képes, de léteznek 1001 lóerős verziók is. A képek alapján valószínű, hogy a varsói ámokfutásban egy ilyen, külön rendelésre készült „szörnyeteg” vett részt.