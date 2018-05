Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt megtérül, az otthon pedig azonnal élhetőbbé válik.","shortLead":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt...","id":"201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435f7a31-3557-4fba-8bfd-e55ff3a95c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Legyen a saját maga rezsibiztosa! Mutatjuk, miért éri meg hosszú távon a korszerűsítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cd7fc9-c8bb-41ca-8211-6090d3946e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt a lányáról kérdezték. Kijózanító választ adott.","shortLead":"A színészt a lányáról kérdezték. Kijózanító választ adott.","id":"20180527_A_KDNPt_biztos_sokkolna_Anthony_Hopkins_velemenye_a_csaladrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cd7fc9-c8bb-41ca-8211-6090d3946e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a094cbd-315c-4b09-af4f-6cffe3fc2619","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_A_KDNPt_biztos_sokkolna_Anthony_Hopkins_velemenye_a_csaladrol","timestamp":"2018. május. 27. 07:35","title":"A KDNP-t biztosan sokkolná Anthony Hopkins véleménye a családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c504b9-7e2b-494a-bbee-1625795b38c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszafogott volt minden, kivéve Grant gyűrűje. ","shortLead":"Visszafogott volt minden, kivéve Grant gyűrűje. ","id":"20180527_Ime_Hugh_Grant_eskuvoi_kepei_szokatlan_gyurut_viselt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c504b9-7e2b-494a-bbee-1625795b38c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2e05cf-a27d-4312-be2f-9d3277db9430","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ime_Hugh_Grant_eskuvoi_kepei_szokatlan_gyurut_viselt","timestamp":"2018. május. 27. 11:13","title":"Íme Hugh Grant esküvői képei, szokatlan gyűrűt viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal az elmúlt fél évszázadra is egy kicsit másképp emlékeznénk. ","shortLead":"Ma 70 éves Presser Gábor, aki nélkül nem csak a magyar popzene nem egészen úgy nézne ki, ahogy, de minden bizonnyal...","id":"20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21c317-416d-4dc0-928a-5aff28ac9e75","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_eletmu_mint_olyan__70_eves_Presser_Gabor","timestamp":"2018. május. 27. 07:15","title":"Egy életmű mint olyan - 70 éves Presser Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat egy civil szervezet.","shortLead":"Abortuszellenes, Magyarország pusztulásával fenyegető videóüzenettel ösztönözné gyerekvállalásra a magyar fiatalokat...","id":"20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68511ebc-0c1f-4969-906b-f64d9f542df0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Budahazy_testvere_Magyarorszag_pusztulasaval_fenyeget","timestamp":"2018. május. 26. 19:38","title":"Budaházy György testvére Magyarország pusztulásával fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár egy templomban osztotta ki a kormányt. ","shortLead":"Lázár egy templomban osztotta ki a kormányt. ","id":"20180527_Lazar_Janos_hirtelen_oszinte_lett_az_oktataspolitikabol_hianyzott_a_profizmus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cbf87d-d167-4fcc-95dd-ed6b8e5cfa78","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Lazar_Janos_hirtelen_oszinte_lett_az_oktataspolitikabol_hianyzott_a_profizmus","timestamp":"2018. május. 27. 16:25","title":"Lázár János hirtelen őszinte lett: az oktatáspolitikából hiányzott a profizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","shortLead":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","id":"20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd199-3843-4809-a8fd-ae2b816a64dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2018. május. 28. 14:16","title":"A Fidelitas elnöke szerint hazajönnek a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte a tudnivalókat.","shortLead":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte...","id":"20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3322e98-8ca1-486c-a0a7-bdfcde47fc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Mikor éri meg a nagyszülőnek gyesre menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]