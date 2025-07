Öt vádpontból kettőben ítélték el Sean „Diddy” Combst

Bűnösnek találta Sean „Diddy” Combst a szövetségi esküdtszék prostitúció céljából történő szállítás vádjában – számol be a CNN. Ugyanakkor a legsúlyosabb vádak alól felmentették az ügyben, amely öt vádpontot érintett. Egyrendbeli zsarolási összeesküvéssel, illetve kétrendbeli szexkereskedelemmel is vádolták a kétrendbeli prostitúció céljából történő szállításon kívül.

Noha csupán az utóbbi kétrendbeli vádpontban találták bűnösnek az 55 éves rappert, már csak ezért is akár 10 év börtönbüntetésre is számíthat.

A BBC tudósítója szerint egyértelműen Combs és védőinek sikere, hogy a súlyosabb vádpontokban sikerült elérniük a rapper fölmentését, és csak a legenyhébbnek számító szállításban közreműködésért ítélték el. A büntetési tételt – amit szakértők 5 és 10 év közé valószínűsítenek – később, egy külön ülésen hirdeti ki a bíró, aki viszonylag szabadon határozhat ebben.

Az esküdtek mintegy 13 órán át tanácskoztak, mielőtt döntésüket meghozták a május óta folyó bírósági ügyben. Az elítélő döntést Combs rezignáltan hallgatta végig, és a tudósítások szerint ennek során nehéz volt bármit is leolvasni az arcáról, de mielőtt a tárgyalótermet – az ítélet kihirdetését követő szünet idejére – elhagyta, térdre ereszkedett, és remegve imádkozó mozdulatokat tett. A felmentések kihirdetésekor pedig szintén imádkozást idéző gesztusokat tett a – mindvégig jelen lévő – családtagjai és az esküdtek felé is.

Az esküdtszék döntése után Combs védője azonnal kérte a bírótól, hogy ügyfele óvadék ellenében szabadlábon várhassa meg, amíg behívják büntetése letöltésére. Az ügyvéd egymillió dolláros összeget javasolt óvadékra, a vád képviselője azonban határozottan állítja, hogy a tavaly szeptember óta őrizetben lévő rapper szabadon bocsátása veszélyt jelentene a társadalomra. Ezt azáltal is bizonyítva látja, hogy Combs még azután is több bűncselekményt követett el (elsősorban kábítószerrel visszaélést), hogy tudomására jutottak az ellene folyó nyomozások. Arun Subramanian bíró később dönt arról, hogy óvadék ellenében szabadlábon várhatja-e ki Combs a büntetési tétele kihirdetését.

Az ülés helyi idő szerint kora délután folytatódik.

A New York-i bíróság épülete körül Combs hívei és a vád oldalán állók is összegyűltek, akik élőben követik a tárgyalóteremben folyó eseményeket. A BBC tudósítója szerint a két oldal között érezhető a feszültség, és olykor heves szóváltások is történnek. Két influenszer például élőzés közben feszült egymásnak a bíróság hátsó kijáratánál.