Pilot, a fordító fülhallgató

Másfél éve rántották le a leplet találmányukról a Pilot fejlesztői, néhány héttel ezelőtt pedig végre elindultak a megrendelőkhöz az első szállítmányok a két fél között közel valós időben fordító fülhallgatóból. A vezeték nélküli eszközből szokás szerint egy pár tartozik össze, ám a hagyományos fülhallgatóktól eltérően itt nem ugyanaz az ember dugja őket a füleibe: az egymással eltérő nyelven beszélgető két félnek kell egy-egy. Ezután elég megkezdenünk a beszélgetést, mondatainkat a másik közel valós időben hallja a fülhallgatóban – de már a saját nyelvén.

A működésről és a szállításokról itt olvashat bővebben.

Nintendo Switch, a játékmenet-kapcsoló

Kereskedelmileg aligha nevezhetjük átütő sikernek a Nintendo hetedik generációs konzolját. A Switch hosszú – a Pilot fülhallgatónál is hosszabb – lebegtetés után végül idén március elején jelent meg, az eladások december 12-én lépték át a 10 milliós határt, a karácsony előtti napokban pedig alighanem jó pár további doboztól szabadultak meg a kereskedők. A Switch kilenchavi eredményét a PlayStation 4 anno a piacra kerülése utáni egy hónap után hozta.

© Nintendo

Ezzel együtt a Switch izgalmasabb, mint a PS4. A Nintendo ugyanis szimpatikus megoldást talált az asztali és a kézi konzolok ötvözésére, játékgépük ennek és annak is használható. A két felhasználási mód közötti átmenet pedig zökkenőmentes – így aztán a játékmenet is. A három nagy konzolgyártó közül eddig csak a Nintendónak sikerült ilyen módon is életben tartani az okostelefonok által szorongatott kézi konzolok piacát.

ThyssenKrupp Multi, a liftforradalmár

Mitől lift a lift? Hát attól, hogy kábelen függ, és várni kell rá. Nos, ez az a két dolog, amellyel a német ThyssenKrupp mérnökei szakítani akarnak.

A több mint 160 éves felvonóipart forradalmasító találmányukkal a Multi nevű kabinból egyszerre sok közlekedhet ugyanabban a liftaknában. Sőt nem csak le és fel, hanem jobbra, balra vagy akár átlósan is mozoghatnak. Még keresztezhetik is egymás pályáját. A hagyományos kábelen egyszerre csak egy lift függhet, ez nyilvánvaló, ahogyan az is, hogy irányváltoztatásra, pláne kereszteződésre gondolni sem lehet. A Multinál a kábelnélküliség titka, hogy a kabinok mágneses pályán lebegnek, és lineáris (azaz egyenes vonalú meghajtást adó, nem pedig forgó) motorok mozgatják őket, mágneses mezők kihasználásával.

Az újfajta liftekről és gyakorlati bevetésükről itt olvashat bővebben.

CRISPR

Az új CRISPR genommodifikációs technológia újraértelmezni látszik az összes eddigi elképzelést a genomikában. Az orvoslás jövőjének egyik legígéreteseb módszerével ki lehet vágni nem kívánt elemeket a DNS-ünkből; új funkciókat tehetnénk hozzá az állatok, növények, sőt, emberek DNS-éhez, illetve elviekben lehetne gyógyítani korábban gyógyíthatatlan betegségeket, például a Huntington-kór nevű idegrendszeri megbetegedést. A CRISPR ötlete nem idén került elő, mégis jó okunk van rá, hogy szerepeltessük a 2017 legizgalmasabb innovációit soroló összeállításunkban. A Nature augusztusi számában megjelent tanulmány szerint először metszettek ki sikerrel humán embrióból hibás DNS-darabot, amely egy öröklődő, súlyos szívbetegségért felelős.

© AFP / Andrew Brookers

Ember Ceramic Mug, az okosbögremikró

A böngrénket a számítógéphez USB-vel csatlakoztató, a benne lévő kávét/teát/levest így melegítő megoldások évek óta léteznek, ám az Ember nevű amerikai cég által kitalált Ceramic Mug mindezt tényleg okosan csinálja. Nem szimplán melegít, hanem éppen a telefonos alkalmazásban beállított hőfokon tartja a bögre tartalmát. Azt nem állítjuk, hogy hónapokon belül minden irodai bögre ilyen lesz, de hogy mindegyiknek ilyennek kellene lennie, azt azért meg merjük kockáztatni.

© Ember

Hellblade, a letölthető pszichológus, ami onnan jött, ahonnan senki nem várta

Miközben a videojátékok és a pszichológia kapcsolatáról sokaknak még mindig káros kombinációk jutnak eszükbe, 2017-ben is kiderült, hogy rossz az, aki rosszra gondol. A Hellblade: Senua's Sacrifice című, magányra, depresszióra és komoly mentális problémákra építő játék egyértelműen az év meglepetése a játékiparban – egyik erős esélyes volt az év játékát kereső idei HVGame-díjnál is –, de azon jóval túlmutat. A három hónap alatt 500 ezres eladást elérve a fejlesztők várakozását is túlszárnyaló játék ugyanis nem csak pénzügyileg futott be. A fejlesztők megannyi üzenetet kaptak a mentális problémákkal küzdő játékosoktól, akiknek nem csak idejük eltöltésében segített a játék, hanem valamit saját magukról is megértettek általa. A játék tervezői az alábbi videóban gyűjtötték össze a legmegindítóbb visszajelzéseket.

A Hellblade: Senua's Sacrifice című játékról készült kritikánkat itt olvashatja el.

+1 Elon Musk grandiózus terve

Napjaink egyik legmeghatározóbb vizionárius üzletembere szeptemberben jelentette be, hogy az általa létrehozott és vezetett SpaceX pénzt és energiát nem sajnálva azon fog mostantól dolgozni, hogy létrehozza az Interplanetary Transport Systemet (ITS), azaz a bolygók közti utazást lehetővé tévő közlekedési rendszert. Az űrhajós/rakétás projekt BFR (Big Fucking Rocket) néven fut, és óvodásbarát fordításban egy "meglehetősen nagy rakétát" jelent. Az üzletember úgy gondolja, hogy a műholdak fellövéséért és pályára állításáért, valamint a Nemzetközi Űrállomás kiszolgálásáért kapott pénzből finanszírozni tudják a terv megvalósítását.

Musk céljai a következők: a Földön bárhonnan bárhova elutazhassunk legfeljebb 60 perc alatt, állandó bázist hozzunk létre a Holdon és nem mellesleg minél előbb eljussunk a Marsra. Miközben sokan agymenésről, vagy legjobb esetben is túlságosan szűkre szabott menetrendről beszélnek, Musk szerint terve merész, de valószínűleg nem megvalósíthatatlan.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.