[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbbf50-7270-4d42-8f44-3660dde2746f","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","timestamp":"2018. április. 30. 20:34","title":"Netanjahu állítja, Irán kijátssza az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.","shortLead":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos...","id":"20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d7dea-abd1-4a49-b628-58ea317fbab0","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","timestamp":"2018. április. 30. 13:09","title":"Még mindig irtják a szúnyogokat, messze a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc","c_author":"Murányi Gábor","category":"gazdasag","description":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10 hónappal korábban bejelentették, hogy nem kérnek a Marshall-terv „alamizsnájából”. A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő imperialista injekciót.","shortLead":"A dollármilliárdok hetven esztendeje kezdtek ömleni az európai kontinens nyugati felébe. A keleti régió országai már 10...","id":"201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82395308-27b0-489d-a114-661449ad07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4e667-a842-4d33-8517-bf441e80148c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201815__marshallterv__szovjet_tanacs_magyar_haritas__bealltak_asorba__stop_marshall","timestamp":"2018. április. 30. 17:30","title":"A kommunista magyar diplomácia egyenesen Sztálintól kapta a Stop Marshall utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee3f789-581c-4875-86ee-8f6af88b8a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyanok, akik egészen meglepő módon próbálják meg elütni az idejüket. Csak egy szuperdrága luxusautó, két lufi és néhány bankó kell hozzá.","shortLead":"Akadnak olyanok, akik egészen meglepő módon próbálják meg elütni az idejüket. Csak egy szuperdrága luxusautó, két lufi...","id":"20180429_unatkozo_fiatal_milliardosok_rollsroyce_penzzel_teli_lufi_video_luxusauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee3f789-581c-4875-86ee-8f6af88b8a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4606d757-c169-437f-97f7-612d23c3f884","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_unatkozo_fiatal_milliardosok_rollsroyce_penzzel_teli_lufi_video_luxusauto","timestamp":"2018. április. 29. 15:22","title":"Unatkozó fiatal milliárdosok: hát persze, hogy Rolls-Royce-szal fújnak fel pénzzel teli lufikat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május elsejei állatságok.","shortLead":"Május elsejei állatságok.","id":"20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be152c7-73d2-4371-bc78-0b1b7054e6d1","keywords":null,"link":"/elet/20180501_A_vilag_allatkertjei_Budapesten_fiokakat_koszontenek_Nyiregyhazan","timestamp":"2018. május. 01. 10:10","title":"A világ állatkertjei Budapesten, fiókákat köszöntenek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","shortLead":"Hétfő délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.","id":"20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f1b15d2-85a2-4b36-a0e9-986e2dd0a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba9cf58-cffe-4009-9e6c-b6cd5b02fe0b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180430_Jegesovel_zarul_az_aprilis","timestamp":"2018. április. 30. 08:09","title":"Jégesővel zárul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","shortLead":"Na, mit? Természetesen az Európai Uniót, mert itthon minden rendben.","id":"20180501_A_COFjogasz_megszakert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb7a87f-aa90-4849-928e-eafeded4758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef868af5-4f7b-497b-84a0-cc0df9eda2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_A_COFjogasz_megszakert","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"A CÖF-jogász megszakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án a magyar fővárosba is megérkező európai turnén. Roger Waters azonban nem csak zenél, hanem politizál is. A cikk szerzője a barcelonai előadást látta.","shortLead":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án...","id":"201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0665b1-25cb-4c6f-87f0-c02236a11668","keywords":null,"link":"/kultura/201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","timestamp":"2018. április. 29. 15:30","title":"A világ populista vezetői Budapesten is megkapják a magukét a Pink Floyd gitárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]