[{"available":true,"c_guid":"c0502c64-38fc-4d7c-94c6-c06c0303cacb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a Kúria új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot, most hatályon kívül helyezték a Munkácsy-festményt védetté nyilvánító határozatot. ","shortLead":"Miután a Kúria új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot, most hatályon kívül helyezték a Munkácsy-festményt védetté...","id":"20180524_Golgotaugy_Pakh_Imre_javara_dontott_az_uj_eljarasban_a_birosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0502c64-38fc-4d7c-94c6-c06c0303cacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0bf256-b56c-4577-846b-f49299643cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Golgotaugy_Pakh_Imre_javara_dontott_az_uj_eljarasban_a_birosag","timestamp":"2018. május. 24. 15:29","title":"Golgota-ügy: Pákh Imre javára döntött az új eljárásban a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer a BKK-val, egyszer a Honvédelmi Minisztérium egy cégével, és egyszer a Magyar Orvosi Kamarával szemben nyert pert a TASZ.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer...","id":"20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76f5f49-bd76-4baa-aaee-1cfef0630255","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","timestamp":"2018. május. 23. 16:03","title":"Három pert is nyert a TASZ közérdekű adatok kiadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","shortLead":"Azt eddig is tudták, hogy a bonobók nagyon intelligensek és szociálisak, de a mostani megfigyelés különleges.","id":"20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d554cc13-2c59-4aff-bdb2-b92ea35fc2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d18cb4-3b61-401b-a0f3-66d2b5f7c429","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Csak_az_ember_segedkezik_tarsai_szulesenel__gondoltuk_eddig","timestamp":"2018. május. 23. 17:10","title":"Csak az ember bábáskodik társai szülésénél - gondoltuk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fotó- és videóbizonyítékok vannak arra, hogy egy Oroszországból származó BUK légvédelmi üteg lőtte le 2014-ben Kelet-Ukrajna fölött a Malaysian Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállítóját – állítják az incidenst kivizsgáló holland szakértők. A gépen ülő 298 ember közül senki sem élte túl a támadást.","shortLead":"Fotó- és videóbizonyítékok vannak arra, hogy egy Oroszországból származó BUK légvédelmi üteg lőtte le 2014-ben...","id":"20180524_Bizonyithatoan_orosz_legvedelmi_rendszerrel_lottek_le_Ukrajnaban_a_malaj_utasszallitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec5d6c-46cb-4c50-9450-3dba022c333c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Bizonyithatoan_orosz_legvedelmi_rendszerrel_lottek_le_Ukrajnaban_a_malaj_utasszallitot","timestamp":"2018. május. 24. 12:16","title":"Bizonyíthatóan orosz légvédelmi rendszerrel lőtték le Ukrajnában a maláj utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni hírportálra hivatkozva a Magyar Idők. ","shortLead":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni...","id":"20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d7e02d-4d35-4430-b54b-bdd8f5ae4577","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","timestamp":"2018. május. 23. 06:33","title":"Vége lehet a nyári balatoni rémálomnak: sűrítik a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","shortLead":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","id":"20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ed169-0a39-43d5-9b56-491585eb3a60","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","timestamp":"2018. május. 23. 14:02","title":"Vizsgálják a Loch Ness vízében élő ismeretlen lények DNS-ét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","shortLead":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","id":"20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c154a3-9722-4efa-b498-ee145365eb16","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 13:04","title":"Észak-Korea felrobbantotta nukleáris telepét - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]