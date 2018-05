A Kölnben működő intézmény (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, DOMiD) közleménye szerint a migráció 1945 utáni németországi történetének bemutatására a virtuelles-migrationsmuseum.org című oldalon virtuális teret hoztak létre, amelyet egy okostelefonra fejlesztett alkalmazással vagy virtuális valóság (VR-)szemüveg segítségével is be lehet majd járni.

A három idősíkra és kilenc épületre tagolódó fiktív nagyvárosi tér berendezéséhez 17 hónapig tartó munkával ezernél is több tárgyat digitalizáltak, és több mint negyven mélyinterjút készítettek a migrációval valamilyen kapcsolatban álló emberekkel, például bevándorlókkal vagy a Cap Anamur humanitárius szervezet 2016-ban elhunyt alapítója, Rupert Neudeck özvegyével, Christel Neudeckkel.

A várhatóan június közepén nyitó tárlat a második világháború utáni bevándorlási, kivándorlási és belső vándorlási folyamatokat tekinti át, így a többi között a Kelet-Közép-Európából elűzött németek történetét és a két Németország egyesülése utáni, országon belüli migrációt.

A migráció mindig is formálta a német társadalmat, most pedig a nyilvános vitáknak is témája – emelte ki a közlemény szerint Robert Fuchs, a DOMiD ügyvezetője, hozzátéve, hogy "fontos hangot adni azoknak, akik eddig alig jutottak szóhoz: a migránsoknak".

