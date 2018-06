Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kevesebb gyerek született 2018 első három hónapjában, mint 2017 azonos időszakában. Kevesebben is haltak meg, így a népesség természetes fogyása csökkent – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kevesebb gyerek született 2018 első három hónapjában, mint 2017 azonos időszakában. Kevesebben is haltak meg...","id":"20180530_kevesebb_gyerek_szuletett_az_elso_negyedevben_ksh","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd269e-c2d8-4362-b7f3-bbdf8ca93e52","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_kevesebb_gyerek_szuletett_az_elso_negyedevben_ksh","timestamp":"2018. május. 30. 14:42","title":"Nem mutatkozik a nagyobb szülési kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett több, pedig – szakértők szerint – inkább rájuk lenne szükség a látszatintézkedések helyett. Vállalkozókat kérdeztünk arról, jobb lett-e nekik Tállai András idején, és mi lesz, ha egy rendőrből lett helyettes államtitkár irányítja majd a NAV-ot.","shortLead":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett...","id":"20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13735715-c9bf-451f-8ca4-3d0c298ba91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","timestamp":"2018. május. 31. 17:00","title":"Van, aki köpködi, van, aki fényezi: blöff vagy valóság az ügyfélbarát adóhivatal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén – jelentette be a perui kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén –...","id":"20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80c7317-6bff-4f8e-bbae-6f8b7e695cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0c2fb-dbc3-48d3-83f2-c0e1daed04be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_nazca_vonalak_peru_uj_abrak_geoglifa_regeszet","timestamp":"2018. június. 01. 07:02","title":"Újabb rejtélyes ábrákat fedeztek fel a titokzatos Nazca-vonalak közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus elsejétől akár ezer dán koronás bírsággal is sújthatják Dániában azt, aki az egész arcát eltakaró ruhát hord. A tilalom nem vonatkozik a fejkendőre és a turbánra.","shortLead":"Augusztus elsejétől akár ezer dán koronás bírsággal is sújthatják Dániában azt, aki az egész arcát eltakaró ruhát hord...","id":"20180531_megszavaztak_daniaban_a_nikab_es_burkatilalmat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9a5eb2-1ad0-4171-8aa2-51fd8a894691","keywords":null,"link":"/elet/20180531_megszavaztak_daniaban_a_nikab_es_burkatilalmat","timestamp":"2018. május. 31. 16:11","title":"Megszavazták Dániában a nikáb- és burkatilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f3d355-81fa-45fd-bb41-cf01602bc9ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól indult ez az év a Google számára: az Amazon egyik fontos piaci szegmensében sikerült leköröznie vetélytársát.","shortLead":"Jól indult ez az év a Google számára: az Amazon egyik fontos piaci szegmensében sikerült leköröznie vetélytársát.","id":"20180530_google_home_hangszoro_amazon_echo_okos_hangszoro_eladasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f3d355-81fa-45fd-bb41-cf01602bc9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4559bf1-1db9-4ba4-bb9d-f417d698d9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_google_home_hangszoro_amazon_echo_okos_hangszoro_eladasok","timestamp":"2018. május. 30. 15:03","title":"Nagy győzelmet aratott a Google az Amazon felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint Luigi Di Maio, az M5S vezetője a munkaügyi minisztériumot, Matteo Salvini, a Liga elnöke a belügyminisztériumot irányítja majd.","shortLead":"A hírek szerint Luigi Di Maio, az M5S vezetője a munkaügyi minisztériumot, Matteo Salvini, a Liga elnöke...","id":"20180531_eskut_tehet_pentek_delutan_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750fb9e9-ab6b-4ddb-8027-36daecd85242","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_eskut_tehet_pentek_delutan_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. május. 31. 21:55","title":"Esküt tehet péntek délután az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki eddig nem nagyon volt, éppen ezért nem lehet nem észrevenni. A kommentelők az elején még vissza akarták küldeni a konyhába – igaz, civilben valójában HR-es –, de ennek ellenére imádja, amit csinál. Azt vallja, hogy minél kevesebb a titka az embernek, annál szabadabb. Interjú.","shortLead":"Ráskó Eszter tudatosan, önismerettel felvértezve foglalta el a helyét a standup-térben: ő a szókimondó kövér lány, aki...","id":"20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d67e3f5-c129-4032-b687-b0f97b1e34f6","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_a_legrosszabb_amikor_az_ember_nem_vetkozik_le_Rasko_Eszter_interju","timestamp":"2018. május. 31. 20:00","title":"\"Az a legrosszabb, amikor az ember nem vetkőzik le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter szerint a Nemzeti Alaptanterv kiváló, a gond a kivitelezéssel van. A Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt arról is, hogy Magyarországon a gyerekvállalási kedv igen magas, csak most épp hullámvölgyben vagyunk. A gyerekeknek már az óvodától kezdve abban kell segíteni, hogy szép párkapcsolatra törekedjenek, amiből házasság lehet.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter szerint a Nemzeti Alaptanterv kiváló, a gond a kivitelezéssel van. A Magyar Hírlapnak adott...","id":"20180601_Gyorsabban_daraltatna_le_Kasler_a_tananyagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a59e1f-5621-4629-87b9-da620c5307c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Gyorsabban_daraltatna_le_Kasler_a_tananyagot","timestamp":"2018. június. 01. 09:45","title":"Gyorsabban daráltatná le Kásler a tananyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]