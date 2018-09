Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is a beruházás, 14-ről akár 50 milliárdra is nőhet a végösszeg. A csúszás fő oka az, hogy még nem tisztázódott, milyen legyen a rekonstrukció.","shortLead":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is...","id":"20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f351c1-9ad4-48b2-ae2f-9f6d19566f20","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:30","title":"Még nem tudják, milyen legyen, de már négyszer annyiba kerül az Operaház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","shortLead":"Az utasok már a gépen ültek, így mindent láttak. ","id":"20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2b9017-2cfc-4d61-95a9-f7e8d3e83594","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Videora_vettek_ahogy_egy_rakodomunkas_borondokbol_lop_az_ibizai_repteren","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Videóra vették, ahogy egy rakodómunkás bőröndökből lop az ibizai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19b21a8-fd40-41e2-af50-8efdd6a2c045","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sportközpontot építenek a Vadász utcában, így már lesz benne termálvizes medence is. ","shortLead":"Sportközpontot építenek a Vadász utcában, így már lesz benne termálvizes medence is. ","id":"20180917_Termalvizet_talaltak_az_V_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19b21a8-fd40-41e2-af50-8efdd6a2c045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4909e2-6366-4dfa-971d-8684a9a49461","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Termalvizet_talaltak_az_V_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:24","title":"Termálvizet találtak az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3fbf1d-8ae7-4221-986a-4565a97557b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az első hivatalos fotó a Jokert alakító Joaquin Phoenixről. ","shortLead":"Kijött az első hivatalos fotó a Jokert alakító Joaquin Phoenixről. ","id":"20180917_Jokerarc_Joaquin_Phoenix_maszk_nelkul_is_eszelosen_nez_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d3fbf1d-8ae7-4221-986a-4565a97557b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013fad60-df5d-450c-ab5a-22e208528511","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Jokerarc_Joaquin_Phoenix_maszk_nelkul_is_eszelosen_nez_ki","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:23","title":"Joker-arc: Joaquin Phoenix maszk nélkül is eszelősen néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4e734b-2840-4313-9526-66cb4d0ca7e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy spanyol rapper ügyében hozott döntést a belga igazságszolgáltatás.","shortLead":"Egy spanyol rapper ügyében hozott döntést a belga igazságszolgáltatás.","id":"20180917_Belgium_az_az_orszag_ahol_a_politikusok_lemeszarolasarol_is_nyugodtan_lehet_enekelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d4e734b-2840-4313-9526-66cb4d0ca7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c8001-aec3-418a-86b4-2782276391af","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Belgium_az_az_orszag_ahol_a_politikusok_lemeszarolasarol_is_nyugodtan_lehet_enekelni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:53","title":"Belgium az az ország, ahol a politikusok lemészárolásáról is nyugodtan lehet énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként megíró lap most újabb részletekkel állt elő, melyek még sötétebb képet festenek a helyzetől. Ha igazak az értesüléseik, a kínai kormányzat konkrét személyekhez kötve is megnézheti majd, ki mire keres rá a neten.","shortLead":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként...","id":"20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe75468f-aded-43df-9441-e947f4c4a5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:03","title":"Egészen durva dolgok szivárogtak ki arról, milyen netcenzúrára készül a Google és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két év múlva kezdődhet az M0-s hiányzó nyugati szakaszának építése, így 2022-re teljessé válhat a Budapest körüli körgyűrű. Ez komoly változásokat hozhat a környező települések ingatlanpiacán, de kérdés, kik lesznek a legnagyobb nyertesek.","shortLead":"Két év múlva kezdődhet az M0-s hiányzó nyugati szakaszának építése, így 2022-re teljessé válhat a Budapest körüli...","id":"20180917_Ezeken_a_telepuleseken_dobja_majd_meg_az_arakat_az_M0as_befejezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bf6572-295f-4ffc-bf41-3f64b83b6b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Ezeken_a_telepuleseken_dobja_majd_meg_az_arakat_az_M0as_befejezese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:08","title":"Ezeken a településeken dobja majd meg az árakat az M0-s befejezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","shortLead":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","id":"201831_jol_kifozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd38a7c7-9e45-40d9-8724-c2c0f403396f","keywords":null,"link":"/kkv/201831_jol_kifozik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:30","title":"Mi volt előbb, a kenyér vagy a sör? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]