Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek...","id":"20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f493bed-8e89-467f-b39c-7229d9c7943d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 08:21","title":"Részegen ült a volánhoz, a ház kerítésében állt meg a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokáig hallgatott, de most mindent bepótolt.","shortLead":"Sokáig hallgatott, de most mindent bepótolt.","id":"20180619_Meghan_Markle_apja_visszatert_es_rogton_kinos_helyzetbe_hozta_a_lanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0235da9-dd7e-4f47-ae42-2f48b9d8981e","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Meghan_Markle_apja_visszatert_es_rogton_kinos_helyzetbe_hozta_a_lanyat","timestamp":"2018. június. 19. 09:14","title":"Meghan Markle apja visszatért, és rögtön kínos helyzetbe hozta a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak azokról az e-mailekről küld majd értesítést a jövőben, amelyekről úgy ítéli meg, valóban fontosak és tudni akarunk.","shortLead":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak...","id":"20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fdaaa-a821-4765-b32e-808f6b79eea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 18. 12:03","title":"Változás a Gmailben: csak a tényleg fontos levelekről jön majd értesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b953f767-e07b-4217-b000-21a657f2a79c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Idén Montreal ad otthont a mesterséges intelligencia éves seregszemléjeként számon tartott RoboCupnak, ahol humanoid robotok labdarúgás formájában demonstrálják, hol is tart most a gépek helyzetfelismerő képessége és ügyessége. ","shortLead":"Idén Montreal ad otthont a mesterséges intelligencia éves seregszemléjeként számon tartott RoboCupnak, ahol humanoid...","id":"20180618_robocup_soccer_vilagbajnoksag_foci_mesterseges_intelligencia_foci_vb_robotfoci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b953f767-e07b-4217-b000-21a657f2a79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d752f080-d9ab-4348-bf13-852a29db6a39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_robocup_soccer_vilagbajnoksag_foci_mesterseges_intelligencia_foci_vb_robotfoci","timestamp":"2018. június. 18. 18:10","title":"Ma is indul egy focivébé, és hamarosan ez is lesz annyira izgalmas, mint az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői tárgyaláson sem született megállapodás.","shortLead":"A hétfői tárgyaláson sem született megállapodás.","id":"20180618_Mta_Palkovics_akademikus_fuggetlenseg_koltsegvetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3fc58c-384a-40e6-ab4c-d367de3bcab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Mta_Palkovics_akademikus_fuggetlenseg_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 18. 19:33","title":"Még győzködi a függetlenségüket féltő akadémikusokat Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac, melynek négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van.","shortLead":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült...","id":"20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b6c51-20db-4c09-8656-fae082f3a4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","timestamp":"2018. június. 19. 05:40","title":"Felújítások pörgetik a barkácsáruházak forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","shortLead":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","id":"20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185e678-3f1c-421c-990f-084fdaa209fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 04:01","title":"Instant karma: Azt gondolta a motoros, jó ötlet a motorkerékpár mellett futni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1350fe4c-7dd2-45cd-b733-73763cf3f46e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futballszurkolói fanatizmus egyik radikális irányzata az autókra szerelt kiegészítőké. A visszapillantó-zokni talán ebben a csúcs.","shortLead":"A futballszurkolói fanatizmus egyik radikális irányzata az autókra szerelt kiegészítőké. A visszapillantó-zokni talán...","id":"20180618_visszapillanto_futballszurkolo_foci_vb_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1350fe4c-7dd2-45cd-b733-73763cf3f46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728cfc3b-0081-4eba-bf3e-070b05086024","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_visszapillanto_futballszurkolo_foci_vb_2018","timestamp":"2018. június. 18. 14:40","title":"Egyébként is béna, de a rendőrség sem tolerálja a visszapillantóra húzott zoknikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]