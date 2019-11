Doku360: "Elindulok a nagyvilágba 50 ezer forinttal, meg a ruhámmal, ami rajtam van"

Az első részben megismerkedhettünk Marissal, aki fizetés nélkül szolgál egy magyar családot, már 10 éve. Szállásért és ételért cserébe napi 20 órát dolgozik. Közben mesél lányáról is, aki nem tudja róla, hogy hol van. A második epizódból kiderült, hogy a nő nevére hitelt vettek fel, amivel sakkban tartják, de a rendőrség nem segít. Szemtanúi lehetünk a rabszolgasorban tartott Maris mindennapi megaláztatásának. A harmadik részben szökését tervezi Maris, aki menekülne a folyamatos megaláztatás elől. Tervét azonban titkolnia kell, még munkatársai és szerettei elől is. Tuza-Ritter Bernadett felkavaró, külföldön is díjazott alkotását négy részben láthatják a hvg360-on.