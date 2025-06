Gergely Márton: Mi történt a HVG-vel?

Sok szeretetet és aggódást kaptunk az elmúlt hetekben. Hogy vagytok? – kérdezték olvasóink ismeretlenül a fórumokban, és ismerőseink is a hétköznapi találkozások alkalmával. A válaszunk meg fordítottja a régi viccnek. (Hogy vagy? / Röviden: jól. / És hosszabban? / Nem jól.)

Rövid időkre minket is elszomorít, hogy a sajtó a politika tűzvonalába került, a kormány a szabad szó ellehetetlenítésén dolgozik, míg az ellenzék pártjai sem értik, hogy a mi munkánk sosem fogja követni az ő érdekeik logikáját. Nyomasztó a harcosok és egyéb militáns kommentelők gyűlöletkeltése a közösségi oldalainkon, és hogy egy háborús környezetben túl sok a megtévesztés, tudatos hergelés, intolerancia.

Lehetnének jobbak a körülmények, amelyek között dolgozunk. És mégis, ha hosszabban kell mesélni arról, mi van velünk, akkor eszünk ágában sincs panaszkodni. Köszönjük, jól vagyunk!

Ma méltó környezetbe költöztettük át a HVG digitális felületeit. Új dizájn és új funkcionalitás várja olvasóinkat, hogy könnyebben tudják elérni a híreinket és prémium tartalmainkat.

Látványosabbá tettük a legfrissebb podcastok megjelenítését, és az aktuális hetilap is gyorsan átlapozható. Szerzőinket mostantól saját gyűjtőoldalról is elérik, és a 360-as cikkek is jobban integrálódnak a legfrissebb híreink közé, hogy az információ és annak értelmezése közelebb kerüljön egymáshoz.

A HVG frissítésén már másfél éve dolgozunk, és a munka még korántsem zárult le. Tavaly, a kiadó 45. születésnapjára új dizájnt kapott a hetilap, és ennek keretében markánsabbá vált a logónkban szereplő három betű. Most a digitális felületeink átalakítása következik. Nehezebb dolgunk van, mint a hetilapnál: egy dizájnváltás során a korábbi újságokat nem kell áttördelni, hiszen azokat már kinyomtatták régen. A hvg.hu oldalán viszont a teljes archívumunk új köntösbe kerül.

Változik az oldalaink megjelenése a mobilon, hogy minden eszközön ugyanazon logika szerint, egyazon dizájnkörnyezetben találja tartalmainkat az olvasó. És ezzel frissült a mobilos alkalmazásban is az oldal megjelenése.

A HVG szerkesztősége és a kiadó munkatársai a lap alapításának 45. évfordulóján Túry Gergely

A mai nap hozza a leglátványosabb változást azon az úton, amelyet kijelöltünk magunknak. De legalább ilyen fontos volt, hogy az elmúlt hónapokban végbement a szerkesztőség integrációja. Egyetlen nagy csapat dolgozik a hetilap, a hírportál és a prémium tartalmaink előállításán, a videók és a podcastok gyártásán, a hírleveleink írásán. Vagyunk mintegy százan, hogy minden felületen kiszolgáljuk olvasóinkat, nézőinket, hallgatóinkat, és további százak segítenek abban, hogy sokszínű legyen, amit a világról cikkekben és véleményben, fotókban és egyéb illusztrációkban nyújtunk.

A szerkesztőség tavalyi átalakulását tartalmi frissítés követte. Miközben megőriztük közéleti fókuszunkat, nyitottunk az életmód és társadalmi témák felé minden platformunkon. Régi adósságunkat törlesztettük az élsportról szóló gazdagabb kínálattal és az egészségmegőrzésről szóló tanácsokkal, ötletekkel.

A HVG-nek régóta erőssége a pszichológiai tartalom – ebben is igyekszünk újat nyújtani, elkészült a nyomtatott magazin megújult lapszáma, miközben erősítettünk cikkekben és hírlevelekben; és új hangvétellel, markáns hangokkal jelentkezünk videóinkban és podcastjainkban.

Köszönjük, jól vagyunk, mert érezzük olvasóink ragaszkodását, érdeklődését.

Az elmúlt egy év alatt sikerült a piaci trendekkel dacolva erősíteni a hetilap pozícióit, jelentősen nőtt a digitális felületeink felhasználói száma, ahogy a 360 előfizetői közössége is. A prémium hírlevelekkel új formában szolgáljuk ki olvasóinkat, a klub360-nal pedig közösségépítésbe kezdtünk. A Címlapsztori rendezvényeink iránt érdeklődők száma éppúgy nő, mint a YouTube-csatornánk feliratkozói.

A siker a függetlenségünk záloga. Tudjuk: napról napra, hétről hétre rá kell szolgálnunk. Erről szól a digitális felületeink frissítése is. Sok még a feladatunk, dolgozunk tovább, hogy jobb tartalmakkal és kényelmesebb digitális környezetben érjenek el minket. Folytatjuk.

Nyitókép: Túry Gergely