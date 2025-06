Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek nem összeegyeztethetők az isteni természetünkkel.","shortLead":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk...","id":"20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb.jpg","index":0,"item":"183663f8-90a1-4af1-b28f-ba4e9fcbaa83","keywords":null,"link":"/elet/20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","timestamp":"2025. június. 11. 09:33","title":"Jeszenszky Zsolt arról beszélt, hogy az apja hívta be az életébe azt a démoni erőt, amelyik el akarja pusztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által automatizált töltőfedél. Kipróbáltuk a az első magyar gyártású BMW-t, a bajor gyártónál új fejezetet nyitó Neue Klasse iX3-at.","shortLead":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által...","id":"20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750.jpg","index":0,"item":"d555db90-12c4-4459-99dc-1d87e6d3855f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 10:00","title":"Exkluzív: titokban vezettük a forradalmat indító első debreceni BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","shortLead":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","id":"20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd.jpg","index":0,"item":"5bdfe981-26bf-4de9-8afe-98dec579da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","timestamp":"2025. június. 12. 09:14","title":"Súlyosabb büntetést kapott az istállóban rabszolgákat tartó házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","shortLead":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","id":"20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c.jpg","index":0,"item":"020aafde-b902-4a77-9110-3ab192562053","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","timestamp":"2025. június. 12. 09:52","title":"A TV2 egy mém szereplőjét mutatta be grazi lövöldözőként, egy kitalált történetet is szőttek köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő években több érdekes új modellre is lehet számítani. ","shortLead":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő...","id":"20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da.jpg","index":0,"item":"916673c7-dc09-4544-ab53-fcea8d5db1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","timestamp":"2025. június. 12. 18:00","title":"Új SUV-modellek a láthatáron: ezekre az autókra vár a fél világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d7e97-5ad3-4ffb-b50e-9b111599a81c","c_author":"One Magyarország","category":"brandcontent","description":"A digitalizáció korában egy vállalkozás sikerének egyik kulcsa a technológiai háttér – ennek központi eleme pedig a megbízható, gyors és stabil internetkapcsolat. Legyen szó kis családi vállalkozásról vagy növekedés előtt álló középvállalatról, a gigabites internet mára nem luxus, hanem alapvető üzleti igény. ","shortLead":"A digitalizáció korában egy vállalkozás sikerének egyik kulcsa a technológiai háttér – ennek központi eleme pedig...","id":"20250610_One-gigabit-internet-online-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1d7e97-5ad3-4ffb-b50e-9b111599a81c.jpg","index":0,"item":"714f1501-2481-4282-91ae-d058ac29f817","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250610_One-gigabit-internet-online-vallalkozas","timestamp":"2025. június. 12. 11:30","title":"Digitális gyorsítósáv: versenyelőny gigabites internettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c00c9-9bcc-4855-aa02-f47318c90bdf","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Nem volt meglepetés: 243 igen szavazat, 210 nem.","shortLead":"Nem volt meglepetés: 243 igen szavazat, 210 nem.","id":"20250611_A-lengyel-parlament-bizalmat-szavazott-Donald-Tusk-kormanyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625c00c9-9bcc-4855-aa02-f47318c90bdf.jpg","index":0,"item":"3b79dfdc-8303-451c-bb4d-c1007738de8c","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_A-lengyel-parlament-bizalmat-szavazott-Donald-Tusk-kormanyanak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 17:09","title":"A lengyel parlament bizalmat szavazott Donald Tusk kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]