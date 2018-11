A magyar üzlethálózat legnagyobb egységében Ruskovits Gábor logisztikai vezető és Holló András Goodsflow Manager mesélt arról, hogyan milyen különleges, egyedi fejlesztéseket használ a világhírű vállalat raktáraiban a gyártásnál és a szállításnál.

A lapra szerelt termékek logisztikájánál az a legfontosabb kérdés, hogyan lehet minél több árut minél gyorsabban mozgatni. Erre találta ki azt a könnyen összeszerelhető bútorok eladására szakosodott cég, hogy kartonból készült palettákra cseréli a fa raklapokat. Így a súlykorlátozást betartva még több árut rakhatnak a gyárakban a kamionokra, és az egyedi, termékek szerint változó raklapméret lehetővé teszi azt is, hogy a rakomány teljesen kitöltse a rendelkezésre álló helyet a vontatmányban. Ráadásul az újrahasznosított kartonból készült papírraklapokat javítani is lehet. A teherbírás pedig a papírrétegek és a papírlábak számának növelésével egyenes arányban egyre nagyobb. Az is érdekes, hogy a termékek belsejét hasonló eljárással gyártják, mint a papírpalettákat, amelyek ugyanabban az üzemben készülnek, ahol a rájuk kerülő termékek is.

Tavaly szeptembertől idén augusztus végéig 76,5 ezer m3 árut mozgattak meg csak a lakberendezési részlegen, a szeptemberi adat pedig 8100 m3-nyi áruval 25 százalékos növekedést jelentett a tavalyihoz képest. Ennek egyik oka az internetes vásárlás, ami 15-16 százalékát teszi ki a teljes forgalomnak. Ide tartozik a szeptemberben elindult kiscsomagos kiszállítás, ami további árcsökkentést jelentett: 30 kilogrammos tömegig 1500 forintért házhoz viszik a csomagokat. Ez arra ösztönzi az embereket, hogy még többet rendeljenek az internetről.

Mivel az egyre nagyobb arányú online megrendelések kiszolgálását a soroksári üzlet biztosítja, hatékonyabb logisztikai rendszerre van szükségünk – mondja Ruskovits Gábor. A vevő szempontjából az internetes vásárlás és a házhozszállítás kényelmesebb, azonban ez a raktáraknak több munkát jelent, és okosabb erőforrás-gazdálkodást igényel. Viszont a kiszállítással a vásárlói kört egészen az országhatárig terjesztettük ki. Míg külföldön ezt a feladatot több áruház szokta kiszolgálni, Magyarországon egyedül Soroksárról teljesítik az internetes megrendeléseket – teszi hozzá Holló András.

Ruskovits Gábor szerint az egyik cél az lehet, hogy customer distribution centereket (ügyfél-kiszolgáló központokat) alakítsanak ki. De nyitott a kérdés, hogy mi éri meg jobban: a már meglévő áruházak átalakítása, vagy új elosztópontok kiépítése? Erről ugyan még nincs döntés, de úgy néz ki, hogy jobban megéri az átalakítás.

Lépést tartani az átalakuló vásárlási szokásokkal

Holló András szerint a korábban jellemző „Touch and try” vásárlási szokások átalakulóban vannak. Ennél az áruházakban személyesen megnézik és megfogják a terméket, leülnek a bútorra, kipróbálják, mennyire kényelmes. Ám egyre gyakoribb, hogy az azonnali vásárlás helyett hazamennek, átgondolják, megbeszélik, és az interneten adják le a rendelést. Ez pedig logisztikai szempontból azt jelenti, hogy nagyobb készletet kell tartani, hogy az online megrendelőknek mindig, minden elérhető legyen. A trend szerint egyre több lesz az összekészítést és a kiszállítást igénylő eladás – mondja Holló.

Soroksáron közel 1500 m3-nyi lapra szerelt terméket készítenek és küldenek ki havonta az online vásárlóknak. A megrendelt cikkeket 1-2 órán belül szedik le a polcokról, hogy ne fordulhasson elő az, hogy az áruházban valaki épp ugyanazt választja ki magának. A villámgyors készletkezelés ezért is nagyon fontos. A rendszert folyamatosan javítjuk, ami nagyon izgalmas kihívás – mondja Holló András.

A papírraklapok eltérő méretűek, ezért egyedi fejlesztésekre volt szükség ahhoz, hogy minden anyagmozgató gép teherhordó szerkezete illeszthető legyen a különböző palettaméretekhez. A feladatot a német Jungheinrich gyár végezte el; az áruházban használt mindhárom targoncatípus kitolóvillával és villatávolság-állítóval rendelkezik, így a kezelőnek jóval egyszerűbb a dolga a rakodáskor. A Jungheinrich ERV típusú elektromos raklapszállítót kizárólag az IKEA csoportnál használják, ezt az anyagmozgató eszközt a cég speciális kiépítésű gépek fejlesztésére és előállítására dedikált német gyáregységében fejlesztették. Ebben az üzemben a már meglévő, szériában gyártott gépeket fejlesztik tovább a mérnökök az egyedi elvárásoknak megfelelően, és azokat a megrendelőkkel együtt helyben tesztelik is. A villadöntési funkció és a lassú villamozgatás a biztonságot szolgálja. A speciálisan az IKEA számára készített fejlesztéseken kívül a Jungheinrich partnerei épségét további megoldásokkal védi: a targoncákba épített gyalogoskövető rendszer például érzékeli, hogy a dolgozók egymáshoz képest hol vannak, a klasszikus tolatókamera pedig szintén a balesetek elkerülését segíti. Az IKEA-ban használt a targoncák tetején is megtalálható az az ütésálló panorámatető, amitől a munkatársak jobb láthatóságot kapnak, ami pontosabb, biztonságosabb, ergonomikusabb munkavégzést biztosít. A hagyományoshoz képest a lítium-ionos akkumulátorok töltése gyorsabb, energiasűrűségük pedig nagyobb, így hosszabb az üzemidejük. A gépek mindig használatra készek és az energiaforrás köztes töltése anélkül is lehetséges, hogy az kárt okozna benne. Így jobban és rugalmasabban beosztható a kezelők munkaideje is. Az akkumulátor 20 perc alatt is feltölthető annyira, hogy végig lehessen dolgozni vele a műszakot – mondja Holló András. Sőt, az 5 milliós költség már az első működési évben megtérül. A logisztika legnagyobb félelme ugyanis az, ha a flotta áll. De a modern gépek használatával a javítási és a karbantartási idő tervezhető, ami megkönnyíti a munkaszervezést – folytatja a szakember.

Ami a vevőnek egyszerűbb, a logisztikának plusz kihívás

Soroksáron jelenleg mintegy 70 fő dolgozik a logisztikai részlegen, ahol a folyamatos fejlesztések és a forgalom fellendülése következtében a munkaerőigény is egyre növekszik. Ezért a cégnél 20-25 főt azonnal fel is vennének. Viszont Ruskovits Gábor szerint a legkevesebb költséggel a hatékonyság növelése és a már meglévő munkatársak képzése jár. Ez utóbbiból következik, hogy a dolgozók több területen is kipróbálhatják magukat, a munkakörök közötti keresztirányú mozgás pedig lehetőséget ad a fejlődésre és a kiégés elkerülésére. Egyáltalán nem egyedi eset, hogy valaki részmunkaidős pénztárosként kezd, aztán átkerül az étkezést kiszolgáló csapathoz, majd a logisztikán vállal feladatot. Mindez nem csak az országhatáron belül lehetséges: ha bárhol a világon egy új áruház épül, a munkatársak részt vehetnek abban. Akár 3-4 hónapig is tarthat ez a kiküldetés, amíg valaki besegít az újonnan nyitó egység elkészülésében. A cégnél az ilyen mozgásokat sohasem akadályozzák – meséli Gábor. Sőt, a 24 órás munkarend miatt lehetőség van különleges megoldásokra is: a munkatársak akár több részmunkaidős helyen is dolgozhatnak, valamint a műszakokat is igyekeznek rugalmasan, a dolgozó egyedi élethelyzetéhez igazítani. De munkaerő Soroksáron mindig kell, a forgalom pedig egyre növekszik.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Jungheinrich Hungaria Kft. megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.