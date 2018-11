Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már az élet jelentős része eltűnhet a bolygóról egy friss tanulmány szerint.","shortLead":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már...","id":"20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9a1fe-c53e-4545-8113-196665b125ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","timestamp":"2018. november. 14. 22:02","title":"Tömeges kihalási hullám jöhet még 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá. Ez az a vonal, amit csigának öltözve futottak le.","shortLead":"Uniós pénzt nem várhatunk a Debrecen–Mátészalka-vasútvonal felújítására, hazai forrás pedig egyhamar nem lesz rá...","id":"20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea449e1-4c12-461b-8c93-aaac0a1bdb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d40c6f-e36b-4650-9a32-5ed3281502b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Marad_a_csigatempo_a_MAV_csigavonalan","timestamp":"2018. november. 14. 17:38","title":"Marad a csigatempó a MÁV csigavonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Semmi sem utal szabálytalanságra. Korábban a pénzügyminiszter is fenyegetett.","shortLead":"Semmi sem utal szabálytalanságra. Korábban a pénzügyminiszter is fenyegetett.","id":"20181115_Az_MNB_mar_vizsgalja_trukkozteke_az_utolso_pillanatokban_a_lakastakarekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148790c-cdee-47a0-abfb-8b7ed1f60613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Az_MNB_mar_vizsgalja_trukkozteke_az_utolso_pillanatokban_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. november. 15. 15:15","title":"Az MNB már vizsgálja, trükköztek-e az utolsó pillanatokban a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy arizóniai házaspárnak több mint 12 millió dollárt kell fizetnie, amiért házilagosan üzemeltetett olyan oldalakat, ahol illegálisan lehetett hozzájutni a cég játékaihoz.","shortLead":"Egy arizóniai házaspárnak több mint 12 millió dollárt kell fizetnie, amiért házilagosan üzemeltetett olyan oldalakat...","id":"20181114_loveroms_loveretro_nintendo_szerzoi_jog_megsertese_birsag_jacob_mathias_cristian_mathias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa895d5a-8408-4710-b80c-be7accdfb75e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_loveroms_loveretro_nintendo_szerzoi_jog_megsertese_birsag_jacob_mathias_cristian_mathias","timestamp":"2018. november. 14. 09:38","title":"Nincs kegyelem: 3,3 milliárd forintos pert akasztott a Nintendo egy házaspár nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82146b3f-a8bc-4db0-87d6-bc04291d79a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svéd párt ötletét tálalta a Tények, amihez természetesen ismét a kormányoldali média kedvenc migránsszakértőjét, Nógrádi Györgyöt vetették be.","shortLead":"Egy svéd párt ötletét tálalta a Tények, amihez természetesen ismét a kormányoldali média kedvenc migránsszakértőjét...","id":"20181114_Napi_soros_Migranssimogato_svedekkel_riogat_a_Tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82146b3f-a8bc-4db0-87d6-bc04291d79a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6245ca65-08c9-4e65-a839-330cbe069bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Napi_soros_Migranssimogato_svedekkel_riogat_a_Tv2","timestamp":"2018. november. 14. 13:06","title":"Napi soros: most migránssimogató svédekkel riogat a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","shortLead":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","id":"20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae3720-6eb3-463a-a78d-2106f8f00007","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","timestamp":"2018. november. 14. 04:59","title":"Nincs vége az ausztrál \"gyümölcsterrornak\", most a körtében találtak tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vezérigazgatói utasításra ezentúl csak androidos készülékeket használhatnak a Facebook menedzsmentjének tagjai. Sajtóinformációk szerint a döntésnek köze van az Apple-vezér Tim Cook által néhány hónapja megfogalmazott Facebook-kritikának is.","shortLead":"Vezérigazgatói utasításra ezentúl csak androidos készülékeket használhatnak a Facebook menedzsmentjének tagjai...","id":"20181115_mark_zuckerberg_facebook_tim_cook_apple_kritika_cambridge_analytica_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b19ee8-cb08-4b9f-9add-6e52aa106903","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_mark_zuckerberg_facebook_tim_cook_apple_kritika_cambridge_analytica_android","timestamp":"2018. november. 15. 10:03","title":"Zuckerberg kiadta a parancsot: csak androidos telefont szabad használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]