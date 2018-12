Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e3bc443-3cda-465b-b6de-5f9fbd809443","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlant egyik oldalról erdő, másik oldalról lakóházak határolják, 2015-ben került magántulajdonba, úgyhogy az önkormányzat szerint tulajdonosa ezt megteheti.","shortLead":"Az ingatlant egyik oldalról erdő, másik oldalról lakóházak határolják, 2015-ben került magántulajdonba, úgyhogy...","id":"20181218_Vagjak_a_fakat_a_Normafanal_egy_magan_telken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3bc443-3cda-465b-b6de-5f9fbd809443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51824302-2dd4-404b-a413-a8c67528eeaf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181218_Vagjak_a_fakat_a_Normafanal_egy_magan_telken","timestamp":"2018. december. 18. 20:57","title":"Vágják a fákat a Normafánál, egy magán telken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország erősödik.","shortLead":"Magyarország erősödik.","id":"20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9157e28a-ecc5-44b5-a909-ab63e6463178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","timestamp":"2018. december. 19. 11:02","title":"Leaszfaltozták az utat Németh Szilárd háza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","shortLead":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","id":"20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281190ea-160f-45e4-96f5-a25471909c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","timestamp":"2018. december. 17. 18:17","title":"Egyelőre főnök nélkül marad a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupciógyanú miatt mentelmi jogától megfosztott politikus ezzel a szöveggel tette ki Facebookjára Hidvéghi Balázs tüntetés utáni sorosozós uszítását.","shortLead":"A korrupciógyanú miatt mentelmi jogától megfosztott politikus ezzel a szöveggel tette ki Facebookjára Hidvéghi Balázs...","id":"20181217_Simonka_Gyorgy_szerint_kepviselohoz_es_emberhez_is_meltatlan_amit_Hadhazyek_tettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce552447-dff9-414d-aac1-f884e6402d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Simonka_Gyorgy_szerint_kepviselohoz_es_emberhez_is_meltatlan_amit_Hadhazyek_tettek","timestamp":"2018. december. 17. 14:46","title":"Simonka György szerint képviselőhöz és emberhez is méltatlan, amit Hadházyék tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","shortLead":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","id":"20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eaab5d-3907-45d9-bfd7-138caafcc240","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","timestamp":"2018. december. 18. 11:25","title":"Nem ment el a Fidesz, határozatképtelen lett a nemzetbiztonsági bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfb5247-f434-408a-941f-7b783aee8341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés lesz az egyik központi téma a világ egyik legnagyobb iparági eseményeként számon tartott CES technológiai szakkiállításon, január elején. Az eseményre 4500 kiállító mellett több mint 180 ezer látogatót várnak.","shortLead":"A közlekedés lesz az egyik központi téma a világ egyik legnagyobb iparági eseményeként számon tartott CES technológiai...","id":"20181218_ces_2019_autoipar_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cfb5247-f434-408a-941f-7b783aee8341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d173afba-999c-48fa-bac9-01ebddd151d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_ces_2019_autoipar_kozlekedes","timestamp":"2018. december. 18. 20:43","title":"Januárban kiderül, merre kormányozná az önvezető autókat a Trump-adminisztráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti. Egy amerikai nővel épp ez történt.","shortLead":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti...","id":"20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7092933-adfa-493a-8a2f-7b56faa7d7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","timestamp":"2018. december. 17. 15:03","title":"Az óceán közepén hánykolódott a nő, akit állítása szerint az iPhone-ja mentett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik majd a Messengerben.","shortLead":"Több új funkcióval bővül a Facebook üzenetküldője, többek között az Instagramon használható Boomerang is megjelenik...","id":"20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f529f60-e788-4d91-8cf2-06bf17c94121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788002fc-c13f-4d97-a9cc-a1a78a9e7062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_messenger_instagram_boomerang_szelfi_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 17. 18:03","title":"Az Instagram egyik legjobb funkciója is bekerül a Messengerbe, és jön egy, amivel a szelfizés is jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]