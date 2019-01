Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","shortLead":"Öt munkanapnyi időt kaptak az orvosok, hogy felkészüljenek egy fontos változásra. Nem volt elég.","id":"20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6fdb62-c2f0-4631-8b25-88f6dd358707","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Keson_szoltak_az_orvosoknak_egy_szabalyvaltozasrol_a_gyogyszertarban_lehet_baj","timestamp":"2019. január. 07. 08:57","title":"Későn szóltak az orvosoknak egy szabályváltozásról, a gyógyszertárban lehet baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","shortLead":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","id":"20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1982dd-9e41-4965-8de3-9f211d29fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","timestamp":"2019. január. 07. 19:22","title":"Lemondott a Világbank elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők szabadították ki.



","shortLead":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők...","id":"20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75678d4a-b568-49a8-af29-62ae677d9a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Túszokat ejtett egy esztergomi strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás – írta a közútkezelő.","shortLead":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás –...","id":"20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815989aa-9a57-4cac-9c35-db496f2c3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","timestamp":"2019. január. 07. 14:08","title":"Előre megmagyarázza a Magyar Közút, miért nem tudják majd mindenhol eltakarítani a havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","shortLead":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","id":"20190107_ferrari_F1_arrivabene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef180f1b-e186-49b5-a665-5c09f584e277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_ferrari_F1_arrivabene","timestamp":"2019. január. 07. 16:59","title":"Menesztették a Ferrari F1-es főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést az elmérgesedő amerikai-kínai kereskedelmi viszály kényszerítette ki.","shortLead":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést...","id":"20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e69769f-fce7-4087-a9d2-7c74534ceb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","timestamp":"2019. január. 07. 11:37","title":"Ott épít giga-autógyárat a Tesla, ahonnan a legnagyobb pofont kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már mindenki hallott róla. Éppen úgy, mint az egykori terroristavezérről, Oszama bin Ladenről. Ezért emlegetik a francia sajtóban „Bin Laden-bankó”-ként ezt a nagy címletű, nagyjából 160 ezer forintot érő bankjegyet.","shortLead":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már...","id":"20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb923b0-0a85-4775-9e4b-23ed493fc1ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","timestamp":"2019. január. 07. 06:52","title":"Áprilistól nem nyomnak több „Bin Laden-bankót” az eurózónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Füstölt csülkös bableves 300 forint, burgonyafőzelék 300 forint, sertéssült 800 forint - ilyen nyomott árakon főz a Gundel a Budai Várba költözött Miniszterelnökségre. Miután megírtuk, hogy az exkluzív étterem kapta a megbízást, azonnal fotókkal támasztották alá, hogy szó sincs luxusról, Orbán Viktor tálcáról eszi a napi menüt.","shortLead":"Füstölt csülkös bableves 300 forint, burgonyafőzelék 300 forint, sertéssült 800 forint - ilyen nyomott árakon főz...","id":"20190107_Fotokkal_bizonyitjak_puritan_Orban_menzaja_hiaba_foz_a_Gundel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d947d47-50a6-4a98-8077-0fbb24b794a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Fotokkal_bizonyitjak_puritan_Orban_menzaja_hiaba_foz_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Fotókkal bizonyítják: ilyen puritán Orbán menzája, még ha a Gundel is főz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]