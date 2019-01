Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","shortLead":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","id":"20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc1ade0-5e93-4ac9-938d-ea8a8703963c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","timestamp":"2019. január. 22. 08:24","title":"Sokkal könnyebb lesz a földhivatali ügyintézés, ha valóra válik a kormány terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hatóságoknak még meg kell szervezniük a kitoloncolást.","shortLead":"A hatóságoknak még meg kell szervezniük a kitoloncolást.","id":"20190122_Hatvan_nappal_meghosszabbitottak_Ahmed_H_idegenrendeszeti_orizetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444f049f-268e-4063-a4d2-c7f48488e67e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Hatvan_nappal_meghosszabbitottak_Ahmed_H_idegenrendeszeti_orizetet","timestamp":"2019. január. 22. 14:44","title":"Hatvan nappal meghosszabbították Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b100033-18a9-4a13-abff-3b2cedb8fce2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"570,6 millió eurót kell fizessenek, mert megsértették a versenyjogot. ","shortLead":"570,6 millió eurót kell fizessenek, mert megsértették a versenyjogot. ","id":"20190122_Gigaszi_birsagot_kapott_az_EUtol_a_MasterCard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b100033-18a9-4a13-abff-3b2cedb8fce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9902f628-faa1-4a2e-85be-f8423fa42e25","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Gigaszi_birsagot_kapott_az_EUtol_a_MasterCard","timestamp":"2019. január. 22. 15:17","title":"Gigászi bírságot kapott az EU-tól a MasterCard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit tetten értek a rendőrök, amikor a kábítószert adták-vették.","shortLead":"Két férfit tetten értek a rendőrök, amikor a kábítószert adták-vették.","id":"20190123_30_liter_gina_kerult_elo_egy_vaci_istallobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112484fa-26a3-4800-85fa-cc2ed65c0aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_30_liter_gina_kerult_elo_egy_vaci_istallobol","timestamp":"2019. január. 23. 12:10","title":"30 liter gina került elő egy váci istállóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","shortLead":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","id":"20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7668fee4-2a55-49e8-868e-8b336ea387d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","timestamp":"2019. január. 22. 09:30","title":"David Attenborough: A következő pár év a következő pár ezer évet is meghatározhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe883d9b-cae3-49b6-9f49-f4ab0747a48a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sötét hangulatú SUV hatalmas utasterében az elképzelhető legnagyobb kényelemben lehet utazni.","shortLead":"A sötét hangulatú SUV hatalmas utasterében az elképzelhető legnagyobb kényelemben lehet utazni.","id":"20190123_oligarchak_es_maffiozok_uj_szolgalati_jarmuve_lehet_ez_a_fekete_terepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe883d9b-cae3-49b6-9f49-f4ab0747a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4932bdb-b246-4330-9c99-144b6a098ff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_oligarchak_es_maffiozok_uj_szolgalati_jarmuve_lehet_ez_a_fekete_terepjaro","timestamp":"2019. január. 23. 12:21","title":"Oligarchák és maffiózok új szolgálati járműve lehet ez a gigantikus fekete terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják a készüléket. Lefotóztak valakit, akinek egy Galaxy S10+ van a kezében.","shortLead":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják...","id":"20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5520a55-611f-48ac-9a1b-9426c0b096d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","timestamp":"2019. január. 23. 10:03","title":"Így fog kinézni a kézben: lefotóztak egy Galaxy S10+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","shortLead":"A hétvégén és a jövő héten igazi téli idő várható. ","id":"20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2706f-e2ba-4ac6-9725-3758a0915ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szerdara_megint_befedi_az_orszagot_a_ho","timestamp":"2019. január. 22. 17:50","title":"Szerdára megint befedi az országot a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]