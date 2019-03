Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","shortLead":"Úgy tűnik, egyszerűbb vízbe fojtani az elektromos autókat, mint napokig locsolni őket. A kocsinak meg már mindegy. ","id":"20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3ec924c-c945-4fea-865e-119af1d7e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47e4f00-54f0-48c6-ba7d-d22431fbb746","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_elektromos_auto_tuzeset_bmw_i8","timestamp":"2019. március. 28. 09:12","title":"Miért raknak hatalmas víztartályba egy kigyulladt elektromos autót? – Fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf8af6c-08e0-41d6-9cfb-5d076d897656","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyven nap elzárás volt a lopás büntetése.","shortLead":"Negyven nap elzárás volt a lopás büntetése.","id":"20190328_Biciklivel_ellopott_egy_magaslest_hogy_hazat_epitsen_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bf8af6c-08e0-41d6-9cfb-5d076d897656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1207ec45-f10e-4130-aa84-3964bcdffac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Biciklivel_ellopott_egy_magaslest_hogy_hazat_epitsen_belole","timestamp":"2019. március. 28. 19:41","title":"Biciklivel ellopott több magaslest, hogy házat építsen belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt évvel azután, hogy aláírták a szerződést a Roszatommal, most végre nyilvánosságra hozták a szerződéseket a paksi bővítésről.","shortLead":"Öt évvel azután, hogy aláírták a szerződést a Roszatommal, most végre nyilvánosságra hozták a szerződéseket a paksi...","id":"20190328_Nyilvanossagra_hoztak_a_paksi_bovitesrol_szolo_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635e5cef-92a7-4c52-b365-8336dbef319f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Nyilvanossagra_hoztak_a_paksi_bovitesrol_szolo_szerzodest","timestamp":"2019. március. 28. 20:55","title":"Nyilvánosságra hozták a paksi bővítésről szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges információk amerikai kutatók szerint.","shortLead":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges...","id":"20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226e2a70-6148-4153-b967-eaad1d750572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","timestamp":"2019. március. 28. 15:33","title":"Amerikai kutatók kiszámolták, mekkora helyet foglal el az agyban a nyelvismeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több banknál már eldöntötték, hogy adnak babaváró támogatást júliustól, mások még a szabályozás részleteire várnak.","shortLead":"Több banknál már eldöntötték, hogy adnak babaváró támogatást júliustól, mások még a szabályozás részleteire várnak.","id":"20190328_Harom_bank_mar_dontott_biztosan_lesz_naluk_babavaro_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac488fb3-47eb-4e86-880b-d8165be411c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Harom_bank_mar_dontott_biztosan_lesz_naluk_babavaro_tamogatas","timestamp":"2019. március. 28. 20:32","title":"Három bank már döntött, biztosan lesz náluk babaváró támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit néhány éve Kína jelentett a világgazdaságnak, azt a jövőben az afrikai kontinens fogja jelenteni – hangoztatta a Praiában tartózkodó külügyminiszter. ","shortLead":"Amit néhány éve Kína jelentett a világgazdaságnak, azt a jövőben az afrikai kontinens fogja jelenteni – hangoztatta...","id":"20190328_Szijjarto_szerint_Afrika_a_jovo_kontinense","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16c1afc-d43a-482a-ac4d-67aa9033c98c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Szijjarto_szerint_Afrika_a_jovo_kontinense","timestamp":"2019. március. 28. 08:04","title":"Szijjártó szerint Afrika a jövő kontinense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodnádasdi gyilkosságról van szó, az áldozat egy fiatal lány. Janiczak Dávidnak állítólag viszonya volt vele, de a politikus szerint ez nem igaz. ","shortLead":"A borsodnádasdi gyilkosságról van szó, az áldozat egy fiatal lány. Janiczak Dávidnak állítólag viszonya volt vele, de...","id":"20190328_Beideztek_tanuskodni_Ozd_jobbikos_polgarmesteret_egy_gyilkossagi_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1dc96-2925-458d-bfb7-4ee5c34ecaac","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Beideztek_tanuskodni_Ozd_jobbikos_polgarmesteret_egy_gyilkossagi_ugyben","timestamp":"2019. március. 28. 08:54","title":"Beidézték tanúskodni Ózd jobbikos polgármesterét egy gyilkossági ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","id":"20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c215cf4-1b50-48a0-aa88-955c2518bf41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 13:16","title":"Már Kalevala tér is van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]