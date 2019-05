Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az SKB Banka szőröstül-bőröstül az OTP-é lesz.","shortLead":"Az SKB Banka szőröstül-bőröstül az OTP-é lesz.","id":"20190503_Szloven_bankot_vesz_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c5d27c-9469-4855-8c10-48566dc0669e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Szloven_bankot_vesz_az_OTP","timestamp":"2019. május. 03. 08:07","title":"Szlovén bankot vesz az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"O. B.","category":"kkv","description":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","shortLead":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","id":"20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ac10b-3e46-45cb-828a-07a1a8fc34e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","timestamp":"2019. május. 02. 15:55","title":"Gerkens helyett Alcsútdoboz alpolgármestere került be a TV2 igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79d68ea-8809-4b60-b80f-93b252a3c571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Philip vörösterrorként éli meg, hogy rákérdeztek az ingatlanszerzésére.","shortLead":"Philip vörösterrorként éli meg, hogy rákérdeztek az ingatlanszerzésére.","id":"20190503_Rakay_Philip_is_bekuckozott_a_Varba_a_VIPberlakas_programmal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d79d68ea-8809-4b60-b80f-93b252a3c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cb906-7ab8-4301-9038-ae85d275d923","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Rakay_Philip_is_bekuckozott_a_Varba_a_VIPberlakas_programmal","timestamp":"2019. május. 03. 12:48","title":"Rákay Philip is bekuckózott a Várba a VIP-bérlakás programmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott két vesztes mérkőzés után 4-1-re nyert Litvánia ellen, ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar válogatott két vesztes mérkőzés után 4-1-re nyert Litvánia ellen, ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé...","id":"20190502_magyar_ferfi_jegkorong_valogatott_gyozelem_nurszultan_vilagbajnoksag_litvania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f38d11e-9323-413f-ae50-e2106363a33e","keywords":null,"link":"/sport/20190502_magyar_ferfi_jegkorong_valogatott_gyozelem_nurszultan_vilagbajnoksag_litvania","timestamp":"2019. május. 02. 10:58","title":"Megvan az első magyar győzelem a hokivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715b9b9e-a879-49db-a550-aa148f5c3c8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Klasszikus és új művekkel várja a közönséget a jövő évadban a Vígszínház.","shortLead":"Klasszikus és új művekkel várja a közönséget a jövő évadban a Vígszínház.","id":"20190502_A_nagy_Gatsby_ifj_Vidnyanszky_Attila_Vigszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715b9b9e-a879-49db-a550-aa148f5c3c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c0b90b-f83d-419e-813b-76167f52beed","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_A_nagy_Gatsby_ifj_Vidnyanszky_Attila_Vigszinhaz","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Ifj. Vidnyánszky Attilára bízták A nagy Gatsbyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"BI","category":"elet","description":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek a fenntarthatóságra, és minél kevésbé szorongjanak a klímaváltozástól, háborúktól, migrációtól? Vannak kedvező jelek az oktatásban ezen a téren, de szülőként is sokat tehetünk. És nem is gondoljuk, hogy apróságok is hasznosak lehetnek.","shortLead":"Mit tehetünk azért, hogy a gyerekeink sokkal tudatosabban óvják a környezetünket, sokkal inkább figyeljenek...","id":"20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd6b17-dae8-4cf9-93de-a15f1ba26cae","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Hogy_neveljunk_kornyezettudatos_gyerekeket","timestamp":"2019. május. 03. 11:25","title":"A gyerekeknek nagyon nyomasztó lehet a jelenlegi világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","shortLead":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","id":"20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2728-f1b7-40ba-a247-186a3abfcc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","timestamp":"2019. május. 03. 06:30","title":"Sok harc, semmi eredmény: így áll a kormány nagy terve az MTA átalakítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","shortLead":"Könnyen kikövetkeztethető, hogy ha egyetlen extra tétel ilyen sokba kerül, akkor maga az autó sem kétfilléres mulatság.","id":"20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d348b8b-c096-4987-92ab-0861d960ee00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9f381-d5f7-411d-8be1-804a6e930c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_az_auto_aminek_egyetlen_extraja_110_millio_forint_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 03. 08:21","title":"Az autó, aminek egyetlen extrája 110 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]