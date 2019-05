Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit az androidos készülékeken lehet elérni.","shortLead":"A Google fejlesztői a Naptár és a jegyzetelésre alkalmas Google Keep számára is elkészítették a sötét módot, amit...","id":"20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275904ad-a654-4a5e-aab6-5a51dba7e69e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_naptar_google_keep_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 23. 19:03","title":"Bekerült egy új kapcsoló a Google Naptárba, érdemes nyomogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ef16c-8fd9-4e4a-8152-50bb1ebeb321","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert dolgozói megpróbálták újraéleszteni az állatot, de hiába. ","shortLead":"Az állatkert dolgozói megpróbálták újraéleszteni az állatot, de hiába. ","id":"20190524_Tragedia_online_kozvetitett_zsirafszuletes_Magdeburgi_Allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318ef16c-8fd9-4e4a-8152-50bb1ebeb321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abb741b-e470-45a1-869a-79c731310681","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Tragedia_online_kozvetitett_zsirafszuletes_Magdeburgi_Allatkert","timestamp":"2019. május. 24. 15:09","title":"Tragédiával végződött az online közvetített zsiráfszületés a magdeburgi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek harmada nem állna szóba ismerősével, ha kiderülne róla, hogy meleg.","shortLead":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek...","id":"20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa4eb70-a163-4fd4-bb45-2cd4b25e2509","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","timestamp":"2019. május. 23. 11:14","title":"Az oroszok több mint fele homofób egy felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","shortLead":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","id":"20190522_Varoshaza_park_hello_wood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6e1630-dce5-4ccb-a85b-33f600ec9193","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Varoshaza_park_hello_wood","timestamp":"2019. május. 22. 20:52","title":"Idén is fekvő padokat tesz a Deák tér mellé a Hello Wood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba92dc-4d8b-44d5-b58a-3022b9f17b10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drámai kisfilmben próbálják előmozdítani a közlekedésbiztonságot.","shortLead":"Drámai kisfilmben próbálják előmozdítani a közlekedésbiztonságot.","id":"20190524_A_rendorseg_szeretne_a_fraszt_hozni_a_szelfizokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ba92dc-4d8b-44d5-b58a-3022b9f17b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0396170d-3f4f-438d-8ad5-cad4dc40b74c","keywords":null,"link":"/elet/20190524_A_rendorseg_szeretne_a_fraszt_hozni_a_szelfizokre","timestamp":"2019. május. 24. 11:33","title":"A rendőrség szeretné a frászt hozni a szelfizőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","shortLead":"A fiáról pedig kiderült, türelmetlen horgász.","id":"20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21b8d70-12f3-4f2d-806d-d9f6c2648ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370185ab-1518-4837-8bbb-136da126d00e","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ader_kozel_jart_egy_kapitalis_zsakmanyhoz_de_elszalasztotta","timestamp":"2019. május. 24. 12:38","title":"Áder közel járt egy kapitális zsákmányhoz, de elszalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7736477d-f29a-48f4-a350-08177b4364cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elnézte a manővert az Opel Astra sofőrje. ","shortLead":"Elnézte a manővert az Opel Astra sofőrje. ","id":"20190523_google_auto_borsod_baleset_street_view","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7736477d-f29a-48f4-a350-08177b4364cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a84e5f-af2c-4e3f-bcde-4f3fc2fd04c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_google_auto_borsod_baleset_street_view","timestamp":"2019. május. 23. 17:23","title":"Árokba csúszott Borsodban a Google utcaképfotózó autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfbd2e2-2108-4d7a-98dc-09a5260e5947","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy óriási jogi vita ért véget. ","shortLead":"Egy óriási jogi vita ért véget. ","id":"20190524_The_Bitter_Sweet_Symphony_jogok_The_Verve_Rolling_Stones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecfbd2e2-2108-4d7a-98dc-09a5260e5947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb861bc0-bdb7-43c8-bf70-72f925437e89","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_The_Bitter_Sweet_Symphony_jogok_The_Verve_Rolling_Stones","timestamp":"2019. május. 24. 10:11","title":"Több mint húsz év után végre tisztázták a The Bitter Sweet Symphony jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]