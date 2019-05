Olvasónk, Móricz Gábor fotókat és videót küldött szerkesztőségünknek arról, ahogy az MCA-003 rendszámú, használtan vett Van Hool típusú busznak, amely pénteken 10 órakor indult a Gubacsi út/Határ úttól, hiányzott a hátsó kerék fölötti szerelőnyílásának a teteje.

© Olvasónk, Móricz Gábor

Olvasónk beszámolója szerint a hiányzó fedél balesetveszélyes, azon egy kisgyermek feje is kiférne, ráadásul a kipufogógáz is bejut az utastérbe, ami az utasokat zavarta is, mint fogalmazott "csípte a szemüket".

Azt is írta, szólt a buszvezetőnek, aki betelefonált a diszpécserközpontba, de nem állították ki a buszt a forgalomból.

Kérdeztük a BKV-t, hogyan kerülhetett forgalomba a busz, illetve hogy tudnak-e az ügyről, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.