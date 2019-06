Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben a képviselői az EPP-frakció teljes jogú képviselői maradnak.","shortLead":"A lap brüsszeli forrásai szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése ugyan érvényben marad a Néppártban, ám az EP-ben...","id":"20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e989f219-f7a1-49f0-ad68-7b4902cba497","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Nepszava_Visszakapja_jogait_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 04. 08:24","title":"Népszava: A Fidesz felfüggesztése érvényben marad, de EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","shortLead":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","id":"20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb12e10-ebc7-464f-ade0-300deecebc8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","timestamp":"2019. június. 03. 09:47","title":"Hat éve nem volt ilyen kevés közmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. 