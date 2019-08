Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Minden apró cselekedet számít\" – mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","shortLead":"\"Minden apró cselekedet számít\" – mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","id":"20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf5ed4-88dc-41b3-8726-bdd3f6fcbcd6","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:49","title":"Jane Goodall őshonos fákat ültetett a Sas-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lássuk be, amit az elmúlt két hónapban itt a szervezetek jelentős része leművelt, az egy kabaré volt” – indokolta a Momentum, miért csukták rá az ajtót a DK-ra, a Jobbikra, a Párbeszédre és a Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalomra.","shortLead":"„Lássuk be, amit az elmúlt két hónapban itt a szervezetek jelentős része leművelt, az egy kabaré volt” – indokolta...","id":"20190814_Tovabb_bomlott_az_ellenzeki_egyseg_Bekescsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d55c767-a9a2-4526-b722-70c286ed82ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Tovabb_bomlott_az_ellenzeki_egyseg_Bekescsaban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:10","title":"Tovább bomlott az ellenzéki egység Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","shortLead":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","id":"20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204bb942-607a-4b29-b652-740bdbff3f42","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:45","title":"Még most tombolja ki magát a Szigeten, jön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján mentünk egy hamburgereshez dolgozni, kemény volt. ","shortLead":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján...","id":"20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aab119f-fca6-404b-9edf-db31e1a5c1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:00","title":"Patakokban folyt az izzadság rólam, a szemem csípte a füst – élet a pult mögött, a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","shortLead":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","id":"20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d6793b-8f48-4a5d-940e-5043c96b1f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:21","title":"Egy üzletember kapásból öt darab 425 millió forintos hipersportkocsit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két hónapja rendelte el a 2015-ös MacBook Prók visszahívását, mert veszélyessé válhatnak az eszközök. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal most szintén lépett az ügyben.","shortLead":"Az Apple két hónapja rendelte el a 2015-ös MacBook Prók visszahívását, mert veszélyessé válhatnak az eszközök...","id":"20190814_apple_macbook_pro_2015_akkumulator_tuz_szovetsegi_legikozlekedesi_hivatal_faa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b700c-082f-4702-b2ec-3f808b611223","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_apple_macbook_pro_2015_akkumulator_tuz_szovetsegi_legikozlekedesi_hivatal_faa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:33","title":"Kitiltotta az USA a repülőgépekről a régebbi MacBook Prókat, mert kigyulladhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e14d99-ace9-4e10-aecc-818e9d12f257","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"20190814_HVGelemzes_a_politikusok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt_a_gazdasag_novekedesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e14d99-ace9-4e10-aecc-818e9d12f257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389e572c-ce38-4b29-aecd-d807173c7453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_HVGelemzes_a_politikusok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt_a_gazdasag_novekedesere","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:24","title":"HVG-elemzés: a politikusok jelentik a legnagyobb veszélyt a gazdaság növekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","shortLead":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","id":"20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff4523-0990-4eca-97dd-0e6370991c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:51","title":"Most egy újabb korrupciós ügyben volt házkutatás Strachénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]