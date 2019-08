Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokság keddi nyitónapján. Ezzel ő az egyik magyar úszó, akinek megvan a tokiói induláshoz szükséges eredménye.","shortLead":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló...","id":"20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598bb46-e12d-4f8d-81f8-6a18e231794c","keywords":null,"link":"/sport/20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:49","title":"A 16 éves Zombori Gábor világbajnoki csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eded14-46a9-4796-8e51-27777f6a8b4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A spanyol rendőrség letartóztatott egy férfit, aki 555 nő szoknyája alá fotózott és videózott be.","shortLead":"A spanyol rendőrség letartóztatott egy férfit, aki 555 nő szoknyája alá fotózott és videózott be.","id":"20190822_Van_ahol_kovetkezmennyel_jar_ha_valaki_befotoz_egy_no_szoknyaja_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54eded14-46a9-4796-8e51-27777f6a8b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6eace0-451c-4f13-8517-02c94a1982a8","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Van_ahol_kovetkezmennyel_jar_ha_valaki_befotoz_egy_no_szoknyaja_ala","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:20","title":"Van, ahol következménnyel jár, ha valaki befotóz egy nő szoknyája alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fakivágások miatt háborognak sokan, mert építkezések útjában áll, ezért ledózerolják a növényeket. Pedig sok fát pusztán azzal is meg lehetne menteni, ha a rendelkezésre álló adatbázisokat összevetnének, vagy többet költenének a beruházásra. Varsóban, úgy tűnik, hogy ezt megértették.","shortLead":"Fakivágások miatt háborognak sokan, mert építkezések útjában áll, ezért ledózerolják a növényeket. Pedig sok fát...","id":"20190816_Varsoban_itatjak_a_fak_gyokereit_ha_egy_epitkezesnek_az_utjaban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45716f-5efc-4484-846a-27f85b59ad2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Varsoban_itatjak_a_fak_gyokereit_ha_egy_epitkezesnek_az_utjaban_van","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:35","title":"Ahol meg tudják óvni a kibontott fákat: Varsóban a gyökeret öntözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6382a9-588c-4fc7-a9fb-cd984421a366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maguk a fideszesek ütik és karmolják egymást, de egyelőre nem világos, ki bántalmazott kicsodát.","shortLead":"Maguk a fideszesek ütik és karmolják egymást, de egyelőre nem világos, ki bántalmazott kicsodát.","id":"20190821_Magyar_Narancs_Fuzesgyarmaton_verheto_a_Fidesz_es_verik_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6382a9-588c-4fc7-a9fb-cd984421a366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247301be-3b88-4795-9bda-a33b418e8c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Magyar_Narancs_Fuzesgyarmaton_verheto_a_Fidesz_es_verik_is","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:34","title":"Magyar Narancs: Füzesgyarmaton verhető a Fidesz, és verik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki a budapesti tűzijáték után az M3-as autópályán indulna haza, annak jelentős torlódásra kell számítania.","shortLead":"Ha valaki a budapesti tűzijáték után az M3-as autópályán indulna haza, annak jelentős torlódásra kell számítania.","id":"20190820_Negyes_karambol_tortent_az_M3ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d781f-7a58-4366-88db-5b6dc64b9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Negyes_karambol_tortent_az_M3ason","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:31","title":"Négyes karambol történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is célként tűzték ki az állítás bizonyítását.","shortLead":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is...","id":"201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12efee7-7e40-473d-a496-3b837f58d4e6","keywords":null,"link":"/kultura/201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:00","title":"A hun-magyar rokonságot bizonyítani csak politikai megrendelésre lehet, és hozzá is fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északi és nyugati megyékben lesz több a felhő.","shortLead":"Az északi és nyugati megyékben lesz több a felhő.","id":"20190822_Lesz_ahol_esni_fog_mashol_marad_a_szaraz_napos_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9caeccd2-001d-4f9f-a042-dc3045c9b2ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Lesz_ahol_esni_fog_mashol_marad_a_szaraz_napos_ido","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:17","title":"Lesz, ahol esni fog, máshol marad a száraz, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","shortLead":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","id":"20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c5710b-5134-4da9-adee-7fc4ab5969d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:19","title":"A brazil elnök szerint civil szervezetek okozzák az erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]