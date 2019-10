Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani a kezelésre.","shortLead":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani...","id":"20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3377e3-939d-4a71-a8bd-d7747c3f108a","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","timestamp":"2019. október. 09. 20:52","title":"Nemsoká eldől, megkaphatja-e Zente a gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben. Magyarország kicsit jobban teljesít, főleg azért, mert sok háztartásban van internet. De az unióban még mindig sereghajtó az ország a WEF szerint: például az egészségüggyel komoly problémák vannak, a kormány politikája nem konzisztens, a vállalkozások kerülik a kockázatokat, csak rövid távra terveznek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben...","id":"20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78bd20-01da-4aa4-9844-84214a585c16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Versenykepessegi_jelentes_wef_pm_tarki","timestamp":"2019. október. 09. 12:20","title":"Versenyképességi jelentés: a kormány felvette a rózsaszín szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat, 32 gigabájtot kért a rendszertől.","shortLead":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat...","id":"20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec4b86f-5ef2-4b7e-b384-ae0a0e67edf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","timestamp":"2019. október. 09. 15:03","title":"32 GB RAM? A szívbajt hozta a rajongókra az új Star Wars-játék fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berlinből indult vonat egyik hálófülkéjében és mellékhelyiségében megemelkedett sugárszintet észleltek. Az oroszok szerint az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"A Berlinből indult vonat egyik hálófülkéjében és mellékhelyiségében megemelkedett sugárszintet észleltek. Az oroszok...","id":"20191011_sugarszennyezett_vasuti_kocsi_vonat_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d052ff-3967-42f9-8c7f-0605667f9adf","keywords":null,"link":"/elet/20191011_sugarszennyezett_vasuti_kocsi_vonat_moszkva","timestamp":"2019. október. 11. 10:08","title":"Sugárszennyezett vonat futott be Moszkvába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával, a Wingsszel.","shortLead":"Elárverezik Paul McCartney színesre festett egykori turnébuszát, amellyel 1972 nyarán szelte át Európát zenekarával...","id":"20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e538f1c6-af57-4e98-bef8-e50629e1287a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221bd1e4-a1ce-487f-956c-8f915ae18fb9","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Pszichedelikus_szinekben_pompazott_Paul_McCartney_egykori_turnebusza","timestamp":"2019. október. 09. 11:30","title":"Egy tenerifei kávézó parkolójában rozsdásodott Paul McCartney varázsbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt megpróbálunk beszerezni. De ez nem elég: a vállalatok mögötti emberekre is oda kell figyelnünk.","shortLead":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt...","id":"bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4ea2bb-be37-45f4-a964-624b06442a3d","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","timestamp":"2019. október. 10. 11:30","title":"Elkerülhető kockázatok: mire jó a vállalati partnerkontroll?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","shortLead":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","id":"20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ef49d8-87b8-4237-993a-29eedc74b6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","timestamp":"2019. október. 09. 12:42","title":"Kurvapecérnek nevezték Borkait egy fideszes képviselő Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eger csatatér, szoros verseny lehet a vasárnapi önkormányzati választáson a Fidesz és az ellenzék között. Habis László tizenhárom éve vezeti a várost, kampánya egyetlen mondat köré épül, miszerint ha nem ő nyer, semmit nem kap Eger. Kihívója, Mirkóczki Ádám azt mondja, ez egyszerű zsarolás. Lejáratás, migránsokkal riogatás, kiszivárgott hangfelvételek és Fidesz-nagyágyúk Egerben. Riport.","shortLead":"Eger csatatér, szoros verseny lehet a vasárnapi önkormányzati választáson a Fidesz és az ellenzék között. Habis László...","id":"20191009_A_varos_ahol_a_Fidesznek_be_kell_vetni_a_neheztuzerseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624377ef-63af-4d65-835a-ca0ec516dcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_varos_ahol_a_Fidesznek_be_kell_vetni_a_neheztuzerseget","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"A város, ahol a Fidesznek be kell vetnie a nehéztüzérséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]