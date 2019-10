Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zöldül a népszerű szépségápolási márka. Bár az anyacége még mindig az egyik legnagyobb műanyaghulladék-termelő vállalat a világon, de legalább tesznek erőfeszítéseket, hogy előbb-utóbb ez ne legyen így.","shortLead":"Zöldül a népszerű szépségápolási márka. Bár az anyacége még mindig az egyik legnagyobb műanyaghulladék-termelő vállalat...","id":"20191028_Ujrahasznositott_muanyagflakonokra_valt_a_Dove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879a9785-f349-4432-9f76-71bfa225516e","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Ujrahasznositott_muanyagflakonokra_valt_a_Dove","timestamp":"2019. október. 28. 11:07","title":"Szabadulna a műanyagtól a Dove, ha tudna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","shortLead":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","id":"20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e8951-3072-41af-90eb-7d22e7f36c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","timestamp":"2019. október. 28. 21:39","title":"Különleges amerikai repülő szeli kedden Budapest egét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden: Soros.","shortLead":"Röviden: Soros.","id":"20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444966e-065b-4922-819c-5ad5462bfe37","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","timestamp":"2019. október. 28. 11:25","title":"Reagált a kormány a New York Times magyar egészségügyet bemutató cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","shortLead":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","id":"20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043b00da-39e1-4286-8cc7-d8217b6c67b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","timestamp":"2019. október. 28. 16:55","title":"A Fővárosi Közgyűlés már a jövő héten megtarthatja alakuló ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír TV Sajtóklubjában sajátos módon definiálta a dalfesztivált. Szentesi Zöldi László viszont a Quimbyt küldené a dalversenyre, esetleg egy trash metal zenekart trollkodni.\r

\r

","shortLead":"A Hír TV Sajtóklubjában sajátos módon definiálta a dalfesztivált. Szentesi Zöldi László viszont a Quimbyt küldené...","id":"20191029_Bencsik_Andras_definialta_az_Eurovizios_dalfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c592119-f7f6-43d8-a227-aa98619c9c80","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Bencsik_Andras_definialta_az_Eurovizios_dalfesztivalt","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Bencsik András szerint az Eurovízió „egy homoszexuális flottatüntetés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holtan találták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár egyik tagját – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden.","shortLead":"Holtan találták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár egyik tagját – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20191029_Meghalt_a_Mallorcan_eltunt_magyar_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd0caff-a99b-447f-a6d3-eecb7109ced4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Meghalt_a_Mallorcan_eltunt_magyar_ferfi","timestamp":"2019. október. 29. 13:19","title":"Meghalt a Mallorcán eltűnt magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ddf114-de1e-4b9b-bd4f-1736659a28c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák teste barna színű és nagyjából 5 milliméter hosszú. A lábai szőrösek.","shortLead":"A rák teste barna színű és nagyjából 5 milliméter hosszú. A lábai szőrösek.","id":"20191028_A_cetcapak_szajaban_elo_rakfajt_fedeztek_fel_japan_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ddf114-de1e-4b9b-bd4f-1736659a28c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d23f1d0-6e91-4d39-b59c-7e06cb465792","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_A_cetcapak_szajaban_elo_rakfajt_fedeztek_fel_japan_tudosok","timestamp":"2019. október. 28. 16:29","title":"A cetcápák szájában élő rákfajt fedeztek fel japán tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trumpot nagyon zavarja, hogy nincs Home gomb az új iPhone-ján. Annyira, hogy Tim Cooknak is üzent miatta.","shortLead":"Donald Trumpot nagyon zavarja, hogy nincs Home gomb az új iPhone-ján. Annyira, hogy Tim Cooknak is üzent miatta.","id":"20191028_donald_trump_iphone_gesztusvezerles_home_gomb_tim_cook_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b43699-f517-4032-876d-26b493353bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_donald_trump_iphone_gesztusvezerles_home_gomb_tim_cook_apple","timestamp":"2019. október. 28. 10:03","title":"Donald Trump telefont cserélt, és úgy tűnik, nem boldogul vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]