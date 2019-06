Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","shortLead":"Főleg Kelet-Magyarországon nagyok a viharkárok, több ezren fordultak a biztosítóhoz.","id":"20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3904ade6-8713-4f03-8b4e-f99ceed0be31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Negyvenmillio_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 21. 12:02","title":"Negyvenmillió forintnál is több kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sokak számára megnyugtató eredménnyel zárult a Facebook vizsgálata. A közösségi oldal üzemeltetői hivatalos közleményt adtak ki, melyből a tiltás oka mellett az is kiderült, hogy a hét során letiltott fiókok felhasználói újra használhatják a Facebookot.","shortLead":"Sokak számára megnyugtató eredménnyel zárult a Facebook vizsgálata. A közösségi oldal üzemeltetői hivatalos közleményt...","id":"20190622_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_fiok_facebook_valasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab09af-321d-4d56-b4aa-54173c3679c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_fiok_facebook_valasza","timestamp":"2019. június. 22. 06:43","title":"Visszakapcsolták a letiltott magyar Facebook-fiókokat, kiderült a zárolás oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnyitották a 2-es futópályát, ami április óta, karbantartás miatt volt lezárva. ","shortLead":"Megnyitották a 2-es futópályát, ami április óta, karbantartás miatt volt lezárva. ","id":"20190620_Ismet_ket_palyaval_uzemel_Ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998e352-f39c-42e2-9b1a-643e71638d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Ismet_ket_palyaval_uzemel_Ferihegy","timestamp":"2019. június. 20. 18:25","title":"Ismét két pályával üzemel Ferihegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","shortLead":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","id":"20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a52f900-8fb5-40c2-b703-6374c50e9497","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","timestamp":"2019. június. 21. 19:48","title":"Hiánycikk az újszülöttek és csecsemők számára léfontosságú K-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f80707-568b-49ae-9c75-b5da75d73bc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Londonban és Halléban is történtek meglepetések.","shortLead":"Londonban és Halléban is történtek meglepetések.","id":"20190621_Teniszeredmenyek_hullanak_az_eselyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95f80707-568b-49ae-9c75-b5da75d73bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311ccfa7-645d-49ab-8fc4-507c0811f521","keywords":null,"link":"/sport/20190621_Teniszeredmenyek_hullanak_az_eselyesek","timestamp":"2019. június. 21. 17:23","title":"Teniszeredmények: hullanak az esélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak a menüben, ám most már egyértelmű, hogy ez a szolgáltatás is megkapja az akkumulátorral is spóroló kinézetet.","shortLead":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak...","id":"20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566264ef-b319-42d3-ae62-488db1d94e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","timestamp":"2019. június. 21. 09:33","title":"Örülhetnek az androidosok, sötét mód jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","shortLead":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","id":"20190622_tujazas_combino_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d3b4a-a772-4d06-915b-408ce911ab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_tujazas_combino_villamos","timestamp":"2019. június. 22. 07:59","title":"Élőben közvetítették, ahogy egy fiú tujázott a Combinón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.\r

\r

","id":"20190621_Kielezett_csataban_jutott_elodontobe_Babos_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e170691-5b87-4890-abf4-62ff03ee50d8","keywords":null,"link":"/sport/20190621_Kielezett_csataban_jutott_elodontobe_Babos_Timea","timestamp":"2019. június. 21. 15:35","title":"Kiélezett csatában jutott elődöntőbe Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]