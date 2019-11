Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag támogatott hitel és egy államilag támogatott állampapír-konstrukció kell csak és most mindkettő elérhető.","shortLead":"Több mint 2,6 millió forintot szerezhetnek ingyen azok, akik babát várnak, vagy terveznek. Ehhez csak egy államilag...","id":"20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33177bd2-98e2-4c1d-ae66-751af238a098","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_26_milliot_lehet_kaszalni_a_babavaro_hitellel_es_az_allami_szuperkotvennyel","timestamp":"2019. november. 05. 19:14","title":"Milliókat lehet kaszálni, ha babaváró hitelt és az állami szuperkötvényt kombinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","shortLead":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","id":"20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9307a3e8-e9d8-47e6-98cd-df7bc81b6e19","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 12:26","title":"Hatalmas ókori fellegvárat tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési stílusokat mutatnak, mindannyian remélik, hogy ugyanazt érik el: motiválják a csapatot. Szinte magától értetődő, hogy egy jó vezetőnek tehetségesnek és ügyesnek kell lennie, azonban vannak olyan szükséges tulajdonságok is, melyekre nem igazán gondolnánk elsőre. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A vezetők jó esetben olyan emberek, akik személyiségükön keresztül képesek másokat ösztönözni. Noha különböző vezetési...","id":"20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937da082-1274-4794-a899-4065ec1a4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69d1c2b-3e0f-494e-9441-eefd39837042","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Introvertaltsag_bizonytalansag__A_kivalo_vezetok_10_meglepo_tulajdonsaga","timestamp":"2019. november. 06. 15:00","title":"Introvertáltság, bizonytalanság – A kiváló vezetők 10 meglepő tulajdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","shortLead":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","id":"20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117beab-dbe0-4670-8ca9-a813cfdb9ebc","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","timestamp":"2019. november. 06. 11:27","title":"Emma Watson szingli, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","shortLead":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","id":"20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75da6ca-fe07-4f16-bcf5-8aa613854895","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","timestamp":"2019. november. 06. 10:14","title":"Borkai Zsolt lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","shortLead":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","id":"20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888178e-df71-4d5c-a756-4092bfc69d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","timestamp":"2019. november. 05. 17:32","title":"Kiszáll az Átlátszó kiadójából az egyik alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","shortLead":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","id":"20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb49a14b-a361-45fb-bf01-f81208970f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","timestamp":"2019. november. 06. 11:35","title":"Az „Ördög ügyvédje” üzent a távozó Borkainak: Megpróbálod eltüntetni a lopásaid nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen – mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akinek együttese négy nappal később Walesben játszik sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőt.","shortLead":"A Puskás Aréna jövő pénteki nyitómérkőzésén Dibusz Dénes véd majd Uruguay ellen – mondta Marco Rossi, a magyar...","id":"20191104_marco_rossi_magyar_valogatott_dibusz_denes_gulacsi_peter_uruguay_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e234e685-c711-4bd2-96f1-3f83cfa5682d","keywords":null,"link":"/sport/20191104_marco_rossi_magyar_valogatott_dibusz_denes_gulacsi_peter_uruguay_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 04. 20:43","title":"Keretet hirdetett, nagy változtatást jelentett be Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]