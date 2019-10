Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42c041c6-6ac1-4e74-b015-551c8f7b4c53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a Ravenswood Development három fázisban épít majd fel egy 316 MW-os akkumulátort, ami 250 ezer háztartást lát majd el árammal.","shortLead":"A tervek szerint a Ravenswood Development három fázisban épít majd fel egy 316 MW-os akkumulátort, ami 250 ezer...","id":"20191029_new_york_akkumulator_zoldenergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c041c6-6ac1-4e74-b015-551c8f7b4c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cfab36-908e-4496-bf4b-0d3fd9858b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_new_york_akkumulator_zoldenergia","timestamp":"2019. október. 29. 13:03","title":"New Yorkban építik meg a világ legnagyobb akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan már gyorsítva vagy lassítva is szemlélhetik kedvenc sorozataikat, filmjeiket a Netflix androidos használói.","shortLead":"Hamarosan már gyorsítva vagy lassítva is szemlélhetik kedvenc sorozataikat, filmjeiket a Netflix androidos használói.","id":"20191028_valtoztathato_lejatszasi_sebesseg_netflix_android_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf977a9-6431-482e-be2b-7cc097e75903","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_valtoztathato_lejatszasi_sebesseg_netflix_android_alkalmazas","timestamp":"2019. október. 28. 14:03","title":"A Netflix új funkciójának sokan veszik majd hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265","c_author":"HVG","category":"360","description":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás „kézműves örömére”.","shortLead":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás...","id":"201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a913df-89a6-4c71-a31e-26f821a85c8d","keywords":null,"link":"/360/201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","timestamp":"2019. október. 29. 10:00","title":"Egyre többen váltanak a telefonos fotózásról analóg fényképezésre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66624588-87c8-426d-86e9-e56bc08bee9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedi lökhárítók, ültetett futómű és méretes könnyűfémfelnik a wolfsburgi gyártó érkezőben lévő izgalmas új modelljén.","shortLead":"Egyedi lökhárítók, ültetett futómű és méretes könnyűfémfelnik a wolfsburgi gyártó érkezőben lévő izgalmas új modelljén.","id":"20191028_8as_volkswagen_golf_gti_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_sportkompakt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66624588-87c8-426d-86e9-e56bc08bee9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af619323-f1e3-48a1-bd97-cbacba33994c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_8as_volkswagen_golf_gti_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_sportkompakt","timestamp":"2019. október. 28. 14:21","title":"8-as Golf GTI: íme a magyar kéz által rajzolt új sportkompakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Szenzációs magyar találmány a bőrgyógyászatban, halálos baleset Gödön, szúrós szag egy áruházban. 