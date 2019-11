Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Választás választás hátán. Idehaza az ellenzék erősödött, a spanyoloknál patthelyzet van. Szexizmussal vádolnak egy algoritmust. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Választás választás hátán. Idehaza az ellenzék erősödött, a spanyoloknál patthelyzet van. Szexizmussal vádolnak...","id":"20191111_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc5b988-325a-4ed8-a82d-cace1feda9cc","keywords":null,"link":"/360/20191111_Radar_360","timestamp":"2019. november. 11. 08:00","title":"Radar 360: Boris Johnson örülhet, a Fidesz nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa – elkészítené saját okosóráját. Az eszköz a jövő év második negyedében érkezhet.","shortLead":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa –...","id":"20191109_oneplus_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebf5de7-d94b-4229-82e8-054c9a27adcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oneplus_okosora","timestamp":"2019. november. 09. 16:03","title":"Spéci órát ad ki az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt szavazáson ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az október 13-ai választásokon.","shortLead":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt...","id":"20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98bcb96-568a-47a2-9715-f904a585114a","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","timestamp":"2019. november. 10. 08:12","title":"Tíz településen tartanak megismételt szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó.\r

","id":"20191110_meghalt_szivos_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664ab555-4c12-43aa-b4af-a060722ea71f","keywords":null,"link":"/sport/20191110_meghalt_szivos_istvan","timestamp":"2019. november. 10. 23:19","title":"Meghalt Szívós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során, ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton, Budapesten.","shortLead":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek...","id":"20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa3876-6ac1-43e2-9437-5cdb653ba742","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","timestamp":"2019. november. 09. 13:28","title":"Ugyan nyelvvizsga már nem kell a felvételihez, de ha van, az előnyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner Kogler pártelnök.","shortLead":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner...","id":"20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aceb0a-61d2-4e75-9141-7e7b20626db7","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","timestamp":"2019. november. 10. 19:35","title":"A zöldek segíthetnek kormányt alakítani Kurznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

","id":"20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c3a049-f9f2-4dd5-ac4b-be8f7294bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","timestamp":"2019. november. 11. 06:09","title":"Öt ember halt meg balesetben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]