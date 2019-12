Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már eleve a felszínen vannak. A globális felmelegedés pedig kifejezetten kedvez a mamutkereskedelemnek, szakértők szerint nem túlzás aranyláznak nevezni a mamutbizniszt. De ennek vannak árnyoldalai is. ","shortLead":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már...","id":"20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d610f8d-467d-4db0-93a9-1c002630b0ef","keywords":null,"link":"/360/20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","timestamp":"2019. december. 12. 19:30","title":"Ilyen a mamutagyar-vadászat sötét oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe93ddc4-fad5-4c49-8f83-c3f0907aa1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két funkció, az ördögűzés és a csodatétel biztosan megtalálhatók lesznek a már készülő Jézus-szimulátorban.","shortLead":"Két funkció, az ördögűzés és a csodatétel biztosan megtalálhatók lesznek a már készülő Jézus-szimulátorban.","id":"20191211_jezus_krisztus_szimulator_ordoguzes_csodatetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ddc4-fad5-4c49-8f83-c3f0907aa1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3eeb0-e9ad-4deb-930e-efd5f81f6856","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_jezus_krisztus_szimulator_ordoguzes_csodatetel","timestamp":"2019. december. 11. 11:33","title":"Nem vicc, jön a videojáték, amelyben Jézus Krisztusként tehetünk csodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","shortLead":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","id":"20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b6d0cd-73d9-4271-82e0-8226f8d3624a","keywords":null,"link":"/elet/20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","timestamp":"2019. december. 11. 17:06","title":"Odavan az internet a kispapáért, aki széket csinált magából a párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb végeredményt ad.","shortLead":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb...","id":"20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25fba8c-efdd-460a-b730-31000716e471","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. december. 12. 10:33","title":"Úgy készít 3D-s modellt az Nvidia mesterséges intelligenciája, ahogy eddig nem lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c9afd8-1731-4152-af06-29df798e4695","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Gigafactory 4, amely Berlin mellett épül fel nemcsak akkumulátorokat, hanem a Tesla két típusát is gyártja majd.","shortLead":"A Tesla Gigafactory 4, amely Berlin mellett épül fel nemcsak akkumulátorokat, hanem a Tesla két típusát is gyártja majd.","id":"20191211_Evi_felmillio_autot_gyart_majd_Nemetorszag_sziveben_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c9afd8-1731-4152-af06-29df798e4695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd956dd-2a02-44e2-b742-2f59418b11de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Evi_felmillio_autot_gyart_majd_Nemetorszag_sziveben_a_Tesla","timestamp":"2019. december. 11. 15:56","title":"Évi félmillió autót gyárt majd Németország szívében a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet is mentett. A legutóbbi eset is hasonló, az okosóra figyelmeztette a tulajdonosát az egyébként nehezen diagnosztizálható bajra.","shortLead":"Még tavaly került egy olyan egészségügyi funkció az Apple okosórájába, amelyik már több ízben bizonyította: akár életet...","id":"20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b3e33c-d29c-49bd-830f-7e5f8fb28070","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_apple_watch_afib_74_eves_floridai_ferfi_szivritmuszavar","timestamp":"2019. december. 11. 12:03","title":"Már hatodjára csipogott be az órája a vacsora közben – ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a1d19c-9b60-4a58-b89f-c1fd7af1d9fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérem, ne használja többet az „eltussolás” szót – írja Kocsis Gergely az állandóan a Gothár-ügyet emlegető miniszternek címzett nyílt levelében.\r

\r

","shortLead":"Kérem, ne használja többet az „eltussolás” szót – írja Kocsis Gergely az állandóan a Gothár-ügyet emlegető miniszternek...","id":"20191212_Nyilt_levelet_irt_Gulyas_Gergelynek_a_Katona_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a1d19c-9b60-4a58-b89f-c1fd7af1d9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26a3037-11b4-49e5-87a2-d8caa93f442f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Nyilt_levelet_irt_Gulyas_Gergelynek_a_Katona_szinesze","timestamp":"2019. december. 12. 17:20","title":"Nyílt levelet írt Gulyás Gergelynek a Katona színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04d239a-5e86-40a3-b5b7-c3d273434b51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várakozásoknak megfelelően még az ünnepi szezon kezdetén kiadta az Apple az akkumulátoros „intelligens” tokokat az idei iPhone-okhoz. Azonban kiderült, gondok lehetnek a tok kameragombjával.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően még az ünnepi szezon kezdetén kiadta az Apple az akkumulátoros „intelligens” tokokat...","id":"20191212_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok_kameragomb_problema_hiba_nem_mukodik_javitas_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f04d239a-5e86-40a3-b5b7-c3d273434b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a7cc02-0bc9-4065-a8a0-2a86370ccbab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok_kameragomb_problema_hiba_nem_mukodik_javitas_otthon","timestamp":"2019. december. 12. 11:03","title":"Nem kell szerviz: valójában funkció, ami hibának tűnik az iPhone 11 akkumulátoros tokjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]