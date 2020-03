Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van mobilbarát verziójuk. A tervezett módosítások hatására hátrébb sorolódhatnak eddig jól szereplő honlapok.","shortLead":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van...","id":"20200313_google_kereso_mobil_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5580e33-1948-4864-923a-346815779828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_google_kereso_mobil_weboldal","timestamp":"2020. március. 13. 08:03","title":"Változtat a Google a keresőn, változnak a találati listák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábbi döntését írta felül a YouTube, mert szerintük mostanra általános beszédtémává vált a koronavírus-járvány.","shortLead":"Korábbi döntését írta felül a YouTube, mert szerintük mostanra általános beszédtémává vált a koronavírus-járvány.","id":"20200312_youtube_koronavirus_hirdetes_reklam_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42a82f7-65db-45d2-8eed-32743ea95baa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_youtube_koronavirus_hirdetes_reklam_bevetel","timestamp":"2020. március. 12. 09:03","title":"Mégis fizet a koronavírusos videókért a YouTube, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","shortLead":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","id":"20200312_melegrekord_budapest_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66be026-2058-43c0-b50a-d759b9b61b01","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_melegrekord_budapest_idojaras","timestamp":"2020. március. 12. 19:07","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több aláírást is megadjunk a rendszerben, és levelenként válasszuk ki, melyiket akarjuk használni.","shortLead":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több...","id":"20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501de30d-efc0-418c-b6d1-bc6020b4ccfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","timestamp":"2020. március. 11. 16:03","title":"Használ aláírást a Gmailben? Akkor örülni fog a Google újdonságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","shortLead":"Betett a nemzetközi rossz hangulat a forintárfolyamnak.","id":"20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabe0c1a-1087-41ee-b21a-0e5aafcc5b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Ujra_340_forintba_kerul_egy_euro","timestamp":"2020. március. 12. 16:48","title":"Újra 340 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","shortLead":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","id":"20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c842083-6271-4cb6-88d0-8929fa3ed231","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","timestamp":"2020. március. 12. 12:58","title":"WHO: Minden egyes esettel külön kell foglalkozni, hogy megtörjék a továbbfertőzés láncolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","shortLead":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","id":"20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fbd60-0e73-4535-96f4-f704e0a965b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","timestamp":"2020. március. 11. 14:56","title":"Merkel: Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd103a1-e6ac-4aff-a944-d18f39dde2fd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A cél a megnyugtatás és a praktikus tennivalók ismertetése.","shortLead":"A cél a megnyugtatás és a praktikus tennivalók ismertetése.","id":"20200312_Igy_beszeljunk_a_koronavirusrol_a_gyerekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd103a1-e6ac-4aff-a944-d18f39dde2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fc6067-9bfe-4536-a030-fb59ca9ebfa3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200312_Igy_beszeljunk_a_koronavirusrol_a_gyerekkel","timestamp":"2020. március. 12. 07:30","title":"Így beszéljünk a koronavírusról a gyerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]