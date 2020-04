Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","shortLead":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","id":"20200412_Avartuz_vonat_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f2843e-bae9-40e1-893f-da3ae9e377e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Avartuz_vonat_vasut","timestamp":"2020. április. 12. 14:23","title":"Avartűz miatt leállt a vasúti forgalom a Budapest-Békéscsaba vonal egy szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","shortLead":"Csak remélni tudjuk, hogy nem sokakat csábít ki a szabadba a szép tavaszi idő.","id":"20200412_idojaras_husvet_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327faa1f-3d2d-42cf-8014-0fb1af3bb215","keywords":null,"link":"/elet/20200412_idojaras_husvet_vihar","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Napos, meleg vasárnap után viharos húsvéthétfő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A kisgyereket a sátoraljaújhelyi kórházba vitték, ott derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b832d23f-483e-49d9-b4ba-cad2cddcad91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c364b1b9-6012-41ef-8b9a-f7fe3bc1ac17","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Egy_ket_eves_kisgyerek_is_koronavirusos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 13. 13:55","title":"Egy kétéves kisgyerek is elkapta itthon a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn kellemes tavaszi idő várható, bár az előrejelzés szerint esni fog.","shortLead":"Hétfőn kellemes tavaszi idő várható, bár az előrejelzés szerint esni fog.","id":"20200413_10_fokkal_huvosebb_lesz_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66379b65-0099-4d2d-b690-d1a7164f2ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_10_fokkal_huvosebb_lesz_kedden","timestamp":"2020. április. 13. 08:18","title":"10 fokkal hűvösebb lesz kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48","c_author":"Ballai Vince - Kiricsi Gábor","category":"tudomany","description":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és a szívet is támadja? A BCG-oltást kapott magyarok védettek? Állatokat is fertőz? Hazavihetem a vírust a cipőmön? Szálló porral is fertőz? Véd-e ellene a maszk? Ha beköszönt a nyár, könnyebb lesz? Vírusterjesztő-e az e-cigi párája? Szedhetünk-e ibuprofent? Millió kérdés merült fel az elmúlt hetekben a Covid-19 betegségről, megpróbálunk válaszolni a legfontosabbakra.","shortLead":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és...","id":"20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d202cb6e-78a4-433e-aa86-f45037a7a416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. április. 13. 11:00","title":"Mit tud ez a láthatatlan ellenség? - A legfontosabb tisztázásra váró kérdések a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","shortLead":"Cserháti Péter megbizatását vasárnap szüntette meg az emberi erőforrások minisztere.\r

","id":"20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35303171-6b09-4877-b13a-ec86d99b30f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_oori_foigazgato_bucsuztatas","timestamp":"2020. április. 13. 13:51","title":"Index: Tapsoltak, énekeltek az OORI leváltott igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9aced81-bb3c-41df-9da3-a6ab7396ebbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre köptetőt kapott Sátoraljaújhelyen a gyerek, másodjára már antibiotikumot. Végül a nyíregyházi kórházban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött.","shortLead":"Elsőre köptetőt kapott Sátoraljaújhelyen a gyerek, másodjára már antibiotikumot. Végül a nyíregyházi kórházban derült...","id":"20200414_Keteves_koronavirusos_A_korhazba_menet_ketszer_is_elajult_a_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9aced81-bb3c-41df-9da3-a6ab7396ebbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2e9a4f-3de2-4e37-8dce-d3dc4f6d7512","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Keteves_koronavirusos_A_korhazba_menet_ketszer_is_elajult_a_kisfiu","timestamp":"2020. április. 14. 07:34","title":"Kétéves koronavírusos: A kórházba menet kétszer is elájult a kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja, és megkezdődött a legénység mind az 1900 tagjának egészségügyi elkülönítése. A hadihajó azért tért vissza a tervezettnél előbb az Atlanti-óceáni missziójáról, mert a fedélzeten mintegy ötven tengerésznek pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő...","id":"20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070e614e-d085-4352-bf2e-c1d325a97593","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","timestamp":"2020. április. 12. 19:28","title":"Karenténban az egyetlen francia nukleáris repülőgép-hordozó személyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]